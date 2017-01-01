Обвиняемый в расстреле 10 украинских военных вышел на свободу

Николая Бутрименко готовят на обмен.

Обвиняемый в организации убийства десяти украинских спецназовцев вышел из-под стражи, его готовят к обмену. Об этом сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

Читай также: Украина вычеркивает “беркутовцев“ из списков на обмен – адвокат

“Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того самого Бутрименко, обвиняемого в организации расстрела двух групп 3 полка 29 июля 2014. Зрады нет, т.е. зрада относительная. Бутрименко готовят на обмен. Просто сейчас в различных судах страны продолжаются срочные судебные заседания, меняются меры, поспешно выносятся приговоры, из колоний вывозят уже осужденных в связи с конфликтом граждан Украины и РФ“, - написала Решетилова.

Читай также: Обмен пленными под Новый год. Освободят не всех

Экс-депутат Шахтерского райсовета от “Партии регионов“ Бутрименко был причастен к гибели бойцов украинского спецназа 23 июля 2014 года. В тот день он предложил военным переночевать в его ангаре, тогда сдал их позиции боевикам ДНР. Террористы расстреляли 10 и ранили 5 спецназовцев ВСУ.



16 мая 2019 года Куйбышевский райсуд Запорожской области приговорил Бутрименко к 8 годам лишения свободы.





Напомним, стало известно, кто попадет в список обмена пленными.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.