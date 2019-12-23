В Генштабе назвали наращивание "противовоздушного щита" приоритетной задачей ВСУ
С началом войны основным приоритетом Украины стало наращивание боевых возможностей подразделений ПВО. Об этом написали в пресс-службе Генерального штаба Украины в Facebook.
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В штабе сообщают, что наращивание “противовоздушного щита“ дает возможность сдерживать РФ от применения Воздушно-космических сил. При этом подчеркивается, что наращивание боевых возможностей подразделений противовоздушной обороны Украины происходит ежедневно.
Особенно это касается зенитных ракетных войск - основы “противовоздушного щита“ страны и весомого фактора сдерживания Кремля от применения воздушно-космических сил, - пишет Генштаб.
Также Генштаб заявил что, относительно планов на следующий год, в командовании Воздушных Сил отмечают: тенденция к наращиванию боевой подготовки сохранится. Ведь армия страны воюет, должна быть готова противостоять всем вызовам и угрозам.
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Напомним, ранее в штабе ООС рассказали о потерях на Донбассе
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Ще раз про пріоритети.
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4. Артилерія, вкл. ПТРК з відповідним забезпечення інформацією 9БПЛА, РЛС...)
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