В Генштабе назвали наращивание "противовоздушного щита" приоритетной задачей ВСУ

Генеральный штаб войск Украины назвал наращивание "противовоздушного щита" приоритетной задачей Вооруженных сил.

С началом войны основным приоритетом Украины стало наращивание боевых возможностей подразделений ПВО. Об этом написали в пресс-службе Генерального штаба Украины в Facebook.

Читай также: На блокпосту в ООС застрелился военный

В штабе сообщают, что наращивание “противовоздушного щита“ дает возможность сдерживать РФ от применения Воздушно-космических сил. При этом подчеркивается, что наращивание боевых возможностей подразделений противовоздушной обороны Украины происходит ежедневно.

Особенно это касается зенитных ракетных войск - основы “противовоздушного щита“ страны и весомого фактора сдерживания Кремля от применения воздушно-космических сил, - пишет Генштаб.

Скриншот facebook.com/GeneralStaff.ua

Также Генштаб заявил что, относительно планов на следующий год, в командовании Воздушных Сил отмечают: тенденция к наращиванию боевой подготовки сохранится. Ведь армия страны воюет, должна быть готова противостоять всем вызовам и угрозам.

Читай также: В ОРДЛО отменят комендантский час на новогодние праздники

Напомним, ранее в штабе ООС рассказали о потерях на Донбассе

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.