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В Генштабе назвали наращивание "противовоздушного щита" приоритетной задачей ВСУ

Комментариев: 2
Генеральный штаб войск Украины назвал наращивание "противовоздушного щита" приоритетной задачей Вооруженных сил.
Противовоздушные силы Украины
Противовоздушные силы Украины
facebook.com

С началом войны основным приоритетом Украины стало наращивание боевых возможностей подразделений ПВО. Об этом написали в пресс-службе Генерального штаба Украины в Facebook

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В штабе сообщают, что наращивание “противовоздушного щита“ дает возможность сдерживать РФ от применения Воздушно-космических сил. При этом подчеркивается, что наращивание боевых возможностей подразделений противовоздушной обороны Украины происходит ежедневно.

Особенно это касается зенитных ракетных войск - основы “противовоздушного щита“ страны и весомого фактора сдерживания Кремля от применения воздушно-космических сил, - пишет Генштаб.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/GeneralStaff.ua

Также Генштаб заявил что, относительно планов на следующий год, в командовании Воздушных Сил отмечают: тенденция к наращиванию боевой подготовки сохранится. Ведь армия страны воюет, должна быть готова противостоять всем вызовам и угрозам. 

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Напомним, ранее в штабе ООС рассказали о потерях на Донбассе

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Теги: ОРДЛО, Генштоб, ООС
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    23.12.2019, 16:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Хотят прикупить "Пэтриотов" у америкосов?
Meritus    23.12.2019, 15:36
Оценка:  +4
Meritus
Нарешті дійшло. А то, броневички, річні катери, молоткові міномети і т.д.
Ще раз про пріоритети.
1. Зв'язок. Надійний, закритий.
2. Розвідка. Агентурна, інструментальна ...
3. ППО, ВПС і РЄБ.
4. Артилерія, вкл. ПТРК з відповідним забезпечення інформацією 9БПЛА, РЛС...)
5. Бронесили
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