В Украине резко выросло число оптимистов - опрос

Чувствуют себя счастливыми 61% украинцев, а доля оптимистов в стране выросла за год на 10%.

Больше всего счастливых людей живет в западном регионе Укринформ

Считают себя очень или преимущественно счастливыми 61% украинце, а доля оптимизма в отношении будущего страны выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в результатах опроса фонда Деминициативы им. И. Кучерива.

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Больше всего счастливых людей - в западном регионе - 72%, в центральном - 58%, южном - 65%, восточном - 55%.

Основными чувством людей, когда они думают о будущем Украины, является надежда (56%), оптимизм (38%) и тревога (26%). По сравнению с прошлым 2018 годом несколько уменьшилась тревога (на 7%). Надежда и оптимизм преобладают во всех регионах Украины, оптимизм - особенно на западе (45%), а надежда - на юге (67%).

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Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3 %. Заказчик - посольство Нидерландов.

Напомним, Зеленскому доверяют более 60% украинцев. Президенту Зеленскому доверяют больше половины населения Украины.

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