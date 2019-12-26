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“Разговаривайте так с россиянами”: украинец поставил на место рупора Кремля

Комментариев: 15
Украинский политолог покинул студию после выходки рупора Кремля.
Белов поставил Попова на место
Белов поставил Попова на место
скриншот

В эфире пропагандистской передачи "60 минут" на канале Россия1 украинский политолог Гордей Белов жестко ответил пропагандисту Евгению Попову на его выходку. 

Видео инцидента появилось в сети.

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Как всегда, россияне обговаривали войну на востоке Украины. Попов решил воспользоваться тем, что украинец Белов у него в гостях. Он выступил с очередной обвинительной речью в его сторону и в сторону всего украинского народа.

Вы ничего не знаете, Гордей. Над вашей головой, слава Богу, никогда не свистели пули. Когда вы побываете на передовой, а не будете смотреть в телевизор с куском пиццы во рту, тогда мы с вами поговорим на равных, - вскрыкивал Попов.

Между тем, украинский политолог отреагировал вполне адекватно и поставил рупоря Кремля на место.

Разговаривайте так с россиянами. Я такой тон разговора никогда не потерплю, - сказал Белов и покинул студию пропагандистов.

Однако одиозный Попов решил на этот инцидент не заканчивать. Позже в своем Telegram-канале он дополнительно прокомментировал скандал на передаче.

Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на "пиццу". И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды. Желаю Гордею мирного неба над головой, никогда не слышать свиста пуль, гула фронтовой авиации и разрыва мин. Это страшно, - заявил Попов.

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Напомним, ранее скандалист Соловьев озвучил идею для “нормандского формата”. Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что на следующий "нормандский саммит" должны пригласить от Украины беглого экс-президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова.

 

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Теги: война, пропаганда, Попов, скандал
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Комментариев (15)
Отсортировать по дате Вниз
ira0957    26.12.2019, 18:53
Оценка:  0
ira0957
Поставки мяса птицы в Китай приблизились к 60 тысячам тонн

По последним оценкам на 20 декабря объём экспорта мяса птицы из России в Китай составил 56 тыс. тонн.

В 2020 году поставки могут увеличиться до 70-120 тыс. т.
ira0957    26.12.2019, 18:51
Оценка:  +1
ira0957
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ira0957    26.12.2019, 18:49
Оценка:  0
ira0957
"Поставил на место" бггггггг
За деньги ходит на российские шоу языком пиздеть, кого там он поставил на место??? )))
ira0957    26.12.2019, 18:47
Оценка:  -1
ira0957
Sabah: «Турецкий поток» готов — Путину и Эрдогану осталось лишь открыть вентили
ira0957    26.12.2019, 18:46
Оценка:  -2
ira0957
«Незалежнисть»: США требуют, чтобы Украина отменила сделку по продаже «Мотор Сич» китайцам
Эриг    26.12.2019, 18:49
Оценка:  -1
Эриг
правильно, нех коммунистам продавать европейские технологии
Эриг    26.12.2019, 18:40
Оценка:  -2
Эриг
даже вникать не стану, мне пофиг что там в москвабадии творится
Эриг    26.12.2019, 18:41
Оценка:  +1
Эриг
вот если бы речь шла о вооруженных востаниях против кремля, то другое дело, а это дичь на постном масле
fire_fly    26.12.2019, 18:15
Оценка:  +1
fire_fly
...вернётся, как побитая собака ))
Окраинец никогда не откажется от "хорошей пайки" за "шлёпание языком" в Первопестольной, даже если она из рук ФСБ РФ ))
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 18:08
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Что-то я не понял реплики Попова. На чьей территории стреляют? Где пули свистят? В Москве что ли? И сколько времени этот Попов просидел в окопах на передовой? И где эта передовая проходила? И после этого кто дал ему право кидаться такими словами? А Белов просто дебил.
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 18:00
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А зачем он вообще пошел на эту помойку?

„Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.“
Хулиганка*    26.12.2019, 18:02
Оценка:  +2
Хулиганка*
Он постоянно там тусуется, скоро квартиру купит как Ковтун или цимблюк...
Эриг    26.12.2019, 18:38
Оценка:  -1
Эриг
да их там пол москвы что бы вы понимали
Woodbrother    26.12.2019, 17:57
Оценка:  -3
Woodbrother
Кремлевские фашисты такие дебильные.
Эриг    26.12.2019, 18:48
Оценка:  +2
Эриг
фашисты по сравнению с этими совдеповскими скотами люди с большой буквы ЛЮ
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