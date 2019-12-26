“Разговаривайте так с россиянами”: украинец поставил на место рупора Кремля

Украинский политолог покинул студию после выходки рупора Кремля.

В эфире пропагандистской передачи "60 минут" на канале Россия1 украинский политолог Гордей Белов жестко ответил пропагандисту Евгению Попову на его выходку.

Видео инцидента появилось в сети.

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Как всегда, россияне обговаривали войну на востоке Украины. Попов решил воспользоваться тем, что украинец Белов у него в гостях. Он выступил с очередной обвинительной речью в его сторону и в сторону всего украинского народа.

Вы ничего не знаете, Гордей. Над вашей головой, слава Богу, никогда не свистели пули. Когда вы побываете на передовой, а не будете смотреть в телевизор с куском пиццы во рту, тогда мы с вами поговорим на равных, - вскрыкивал Попов.

Между тем, украинский политолог отреагировал вполне адекватно и поставил рупоря Кремля на место.

Разговаривайте так с россиянами. Я такой тон разговора никогда не потерплю, - сказал Белов и покинул студию пропагандистов.

Однако одиозный Попов решил на этот инцидент не заканчивать. Позже в своем Telegram-канале он дополнительно прокомментировал скандал на передаче.

Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на "пиццу". И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды. Желаю Гордею мирного неба над головой, никогда не слышать свиста пуль, гула фронтовой авиации и разрыва мин. Это страшно, - заявил Попов.

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Напомним, ранее скандалист Соловьев озвучил идею для “нормандского формата”. Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что на следующий "нормандский саммит" должны пригласить от Украины беглого экс-президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова.

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