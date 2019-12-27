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Зеленский досрочно снял выговор с двух замов главы ОП

Комментариев: 1
Президент снял дисциплинарное взыскание с Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко.
Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана
Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана
Офис президента

26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с двух заместителей руководителя Офиса Президента: Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко. Соответствующий указ был опубликован на портале президента. 

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Отметим, выговор был объявлен 17 сентября, после рабочей поездки в Днепропетровскую область. Выговор был связан с “ненадлежащим выполнением должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины в Днепропетровскую область”.

Напомним, последний соцопрос показал, что Зеленскому доверяют более 60% украинцев.

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Теги: Зеленский, выговор, ОП, Тимошенко, Трофимов
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Комментариев (1)
Операторська    27.12.2019, 11:10
Оценка:  0
Операторська
аякже - премію то треба дати ...
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