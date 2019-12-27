Зеленский досрочно снял выговор с двух замов главы ОП

Президент снял дисциплинарное взыскание с Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко.

26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с двух заместителей руководителя Офиса Президента: Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко. Соответствующий указ был опубликован на портале президента.

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Отметим, выговор был объявлен 17 сентября, после рабочей поездки в Днепропетровскую область. Выговор был связан с “ненадлежащим выполнением должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины в Днепропетровскую область”.



Напомним, последний соцопрос показал, что Зеленскому доверяют более 60% украинцев.

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