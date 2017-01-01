В "ДНР" подтвердили дату обмена пленными

Обмен пленными должен состояться 29 декабря.

Масштабный обмен пленными между Украиной и представителями самопровозглашенных “народных республик“ должен состояться 29 декабря. Об этом заявила так называемый “омбудсмен ДНР“ Дарья Морозова, сообщают российские СМИ.

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“Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу “всех установленных на всех установленных“. В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры “нормандской четверки“, - заявила Морозова.



Сообщается, что по предварительным данным, Украина выдаст боевикам 87 человек. В свою очередь представители “ДНР“ намерены выдать Киеву 55 военнопленных. Количество пленных, участвующих в обмене, может меняться.



Напомним, в Украине готовят к обмену осужденных за госизмену.

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