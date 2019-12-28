Зеленский принял участие в открытии моста на Прикарпатье

Президент находится в рабочей поездке в Ивано-Франковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский, в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, принял участие в открытии восстановленного моста через реку Чечва, который соединяет села Долгое-Калужское и Пойло. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Зеленский прошелся по восстановленному мосту вместе с главой Ивано-Франковской ОГА Денисом Шмигалем.



“Я поздравляю всех людей, которые работали над этим проектом“, - сказал Зеленский.



Переправа через реку Чечва была построена в 1969 году на автомобильной дороге Пойло - Долгое-Калужское Кольского района Ивано-Франковской области. Длина сооружение составляет 108 метров.

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В мае 2019 часть моста обрушилась после наводнения. Общая стоимость восстановления моста составила 24 миллиона гривен.

Напомним, Зеленский отправился с рабочей поездкой в Ивано-Франковск.

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