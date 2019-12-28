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Зеленский принял участие в открытии моста на Прикарпатье

Комментариев: 5
Президент находится в рабочей поездке в Ивано-Франковской области.
Президент Владимир Зеленский открыл мост на Прикарпатье
Президент Владимир Зеленский открыл мост на Прикарпатье
Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский, в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, принял участие в открытии восстановленного моста через реку Чечва, который соединяет села Долгое-Калужское и Пойло. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Зеленский прошелся по восстановленному мосту вместе с главой Ивано-Франковской ОГА Денисом Шмигалем. 

“Я поздравляю всех людей, которые работали над этим проектом“, - сказал Зеленский.

Переправа через реку Чечва была построена в 1969 году на автомобильной дороге Пойло - Долгое-Калужское Кольского района Ивано-Франковской области. Длина сооружение составляет 108 метров. 

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В мае 2019 часть моста обрушилась после наводнения. Общая стоимость восстановления моста составила 24 миллиона гривен.

Напомним, Зеленский отправился с рабочей поездкой в Ивано-Франковск.

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Комментариев (5)
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fkrfyfan    28.12.2019, 16:36
Оценка:  -2
fkrfyfan
Прямо по стопам алкаша хряка поросёнко
Woodbrother    28.12.2019, 16:33
Оценка:  +1
Woodbrother
ЗЕ клован начал копировать рассейских чиновников-дурачков. Печалька.
fkrfyfan    28.12.2019, 16:23
Оценка:  -3
fkrfyfan
Ждём присутствие преза на открытии туалета
БЕЗУМЕЦ    28.12.2019, 16:32
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ
А что с лодкой "Курск"? "Она просто утонула". Критикуй своего ублюдка пупкина
Хюндай    28.12.2019, 16:21
Оценка:  0
Хюндай
Лучше бы в Конотоп приехал на открытие СВЕТОФОРА)))))
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