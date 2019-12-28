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Генпрокурор Рябошапка обсудил с новой главой ГБР дело Майдана

Комментариев: 1
Рябошапка обсудил с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой детали расследования дел о массовых беспорядках на Майдане.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
facebook.com/gp.gov.ua

В пятницу, 27 декабря 2019 года, Генпрокурор Рябошапка вместе со своими заместителями провел совещание с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктов о переходе к ГБР следователей и прокуроров ГПУ по делам о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах на Майдане. Об этом говорится на официальном сайте Генпрокуратуры

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“В частности, обсуждались детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана“, - говорится в сообщении.

Также во время встречи говорилось об уголовных производствах, которые расследуются ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, ранее дело Майдана: прокуроров исключили из группы и они покинули зал суда

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Теги: Рябошапка, ГПУ, ГБР
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Комментариев (1)
fkrfyfan    28.12.2019, 16:23
Оценка:  -2
fkrfyfan
Справедливо - это о государственном перевороте.Жечь и убивать полицейских, захватывать здания и грабить их - это не беспорядки
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