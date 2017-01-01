Рябошапка попросил освободить экс-бойцов "Беркута" для обмена
28 декабря Апелляционный суд Киева продолжает рассматривать меру пресечения экс-бойцам"Беркута", которых обвиняют в убийствах на Майдане в 2014 году.
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Прокуроры передали судье письмо от имени Генпрокурора Руслана Рябошапки, где он поручил им ходатайствовать об изменении меры пресечения для бывших "беркутовцев".
Журналисты опубликовали документ, в котором говорится, что бывших сотрудников "Беркута" готовят на обмен.
В ходе заседания прокуроры сказали судьям, что если "беркутовцев" не отпустят, обмен может не состояться.
Напомним, генпрокурор Рябошапка обсудил с новой главой ГБР дело Майдана.
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