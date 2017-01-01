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Рябошапка попросил освободить экс-бойцов "Беркута" для обмена

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Прокуроры передали судье письмо от Рябошапки.
В Апелляционном суде Киева проходит заседание по экс-бойцам "Беркута"
В Апелляционном суде Киева проходит заседание по экс-бойцам "Беркута"
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28 декабря Апелляционный суд Киева продолжает рассматривать меру пресечения экс-бойцам"Беркута", которых обвиняют в убийствах на Майдане в 2014 году. 

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Прокуроры передали судье письмо от имени Генпрокурора Руслана Рябошапки, где он поручил им ходатайствовать об изменении меры пресечения для бывших "беркутовцев".

Журналисты опубликовали документ, в котором говорится, что бывших сотрудников "Беркута" готовят на обмен. 

В ходе заседания прокуроры сказали судьям, что если "беркутовцев" не отпустят, обмен может не состояться. 



Напомним, генпрокурор Рябошапка обсудил с новой главой ГБР дело Майдана.

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Теги: Беркут, майдан, обмен, Рябошапка
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