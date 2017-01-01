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"Отказник" рассказал, почему не захотел в ОРДЛО

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Один из отказников прокомментировал ситуацию, однако назвать себя отказался.
"Здесь все, а там нет ничего" - "отказник" объяснил ситуацию
"Здесь все, а там нет ничего" - "отказник" объяснил ситуацию
Скриншот

Сегодня, 29 декабря, состоялся большой обмен между Украиной и так называемыми “ДНР“ и “ЛНР“. При этом не все лица, предоставленные украинской стороной, дали согласие на возвращение в ОРДЛО. Об этом сообщается на канале журналиста Андрея Павловского. 

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Журналист спросил у мужчин, кто такие "отказники". Ему объяснили, что это те лица, которые отказались ехать на неподконтрольную территорию. На вопрос почему один из "отказников" ответил так. 

Нас включили в списки, но отказались. Здесь семьи, здесь все, а там нет ничего, - заявил он

Ранее сообщалось о том, что на КПВВ Майорское сегодня был осуществлен обмен пленными

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Теги: Обмен пленными, отказники
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