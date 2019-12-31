Польша по требованию РФ задержала семерых украинцев

Российская Федерация требует экстрадиции семерых граждан Украины. Они находятся под арестом в Польше.

За последние три года в Польше задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпола для дальнейшей экстрадиции в Россию. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает Громадське со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что сейчас в Польше задержаны семеро украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию.

Еще троим украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В украинском МИД добавили, что выдачу России четырех граждан Украины сделали невозможной. Каким образом, в ведомстве не пояснили.

Так же там не объяснили, где находятся еще пятеро задержанных.

Как рассказали в МИД, основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений – торговля оружием, контрабанда наркотических средств, разбойные нападения.

Напомним, ветеран АТО Игорь Мазур был задержан на границе в Польше по запросу РФ 9 ноября. В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола. Позже его отпустили.

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