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Польша по требованию РФ задержала семерых украинцев

Комментариев: 5
Российская Федерация требует экстрадиции семерых граждан Украины. Они находятся под арестом в Польше.
МИД Украины предотвратил выдачу России четырех граждан Украины
МИД Украины предотвратил выдачу России четырех граждан Украины

За последние три года в Польше задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпола для дальнейшей экстрадиции в Россию. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает Громадське со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что сейчас в Польше задержаны семеро украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию.

Еще троим украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В украинском МИД добавили, что выдачу России четырех граждан Украины сделали невозможной. Каким образом, в ведомстве не пояснили.

Так же там не объяснили, где находятся еще пятеро задержанных.

Как рассказали в МИД, основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений – торговля оружием, контрабанда наркотических средств, разбойные нападения.

Напомним, ветеран АТО Игорь Мазур был задержан на границе в Польше по запросу РФ 9 ноября. В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола. Позже его отпустили.

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Теги: Россия, Польша, Интерпол, украинцы, экстрадиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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СветБобра    31.12.2019, 09:47
Оценка:  +1
СветБобра
При клоунській владі нашу краіну принижує хто завгодно. Любителі жрать-срать, що голосували за ЗЕ, вам це подобаєтся ?
ВытеранусАТО    31.12.2019, 09:45
Оценка:  -3
ВытеранусАТО
Як вам не соромно!Зовсім не даєте нашім військовим злочинцям працювати на польских панів!Хехехехехехехехехе
СветБобра    31.12.2019, 09:48
Оценка:  +1
СветБобра
Московській лапоть, здрисни на свою московію.
ira0957    31.12.2019, 09:30
Оценка:  -1
ira0957
А как же вэсь-мыр-з-намы???
Колишній-східняк    31.12.2019, 09:23
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Путен сразу же обменный фонд начал пополнять.
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