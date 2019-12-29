Большинство украинцев не любят читать

Большая часть населения Украины не склонно к чтению книг.

На сегодняшний день к числу более или менее регулярно читающих книги людей относят себя 43% украинцев. Большинство жителей страны (57%) сегодня практически не читает книг. Об этом говорится в исследовании компании Research & Branding Group.

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Так, склонность украинцев к чтению книг в определенной мере зависит от их пола, возраста и уровня образования. Так, среди женщин читателей книг можно встретить несколько чаще, чем среди мужчин (соответственно, 47% против 38%).

Данные соцопроса http://rb.com.ua

В возрастном плане читателями книг чаще всего является молодежь от 18-ти до 30-ти лет (51%), а реже всего - лица предпенсионного и пенсионного возраста (39%).

Наконец, среди лиц, имеющих высшее образование, удельный вес читателей книг заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно, 56% против 30%).

Данные соцопроса http://rb.com.ua

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Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки +/- 2,4%.

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