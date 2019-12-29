Водолазы нашли тело рыбака в озере в Одесской области

Спасатели нашли тело погибшего рыбака в озере в Ренийском районе.

1 января, в 19.00, жители Рени сообщили в полицию о том, что около полудня местный житель вышел на рыбалку на Кривое озеро в резиновой лодке, и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Правоохранители провели поисковую операцию с участием специально обученных водолазов. Сотрудники ГСЧС провели осмотр береговой линии и смогли найти тело пропавшего мужчины на следующий день.



Причины гибели рыбака выясняются.



Напомним, семь человек погибли при крушении лодки с мигрантами в Турции.

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