Казак Гаврилюк построил в Карпатах дом у озера - СМИ
Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк, который больше известен как “казак Гаврилюк“, построил в Карпатах дом на 550 квадратных метров. Рядом с коттеджем находятся озеро и водопад. Об этом сообщает TK Media.
Читай также: “Куда уедет на заработки“: Казак Гаврилюк в Раду не проходит
Журналист издания Василий Крутчак проехал к дому бывшего нардепа и снял соответствующее видео. На месте он пообщался с работником, который представился братом тестя Гаврилюка.
В августе 2019 года перед увольнением Михаил Гаврилюк подал декларацию, в соответствии с которой он заработал 381 тыс грн заработной платы. При этом сбережений у экс-нардепа не было.
Читай также: Казак Гаврилюк купил элитное авто всего за сотню тысяч гривен
Во владении “казака Гаврилюка“ имеется квартира в Черновцах на 30 м кв, приобретенная в 2007 году и жилой дом в селе Яровка на 100 м кв. Также среди имущества семьи числится авто - SSANG YONG REXTON 2008 года выпуска стоимостью в 98 тыс грн.
Ранее журналисты заметили, что Гаврилюк пользуется волонтерской машиной, которая предназначена для пользования волонтеров в зоне ООС. Вот уже год у нардепа есть собственный джип.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
О каком нике и аватаре ты говоришь? Ники у нас полностью разные, а герб украинский просто не может быть твоим по определению. Или то что ты скачал в сети - твое? Мне кажется что ты тупой донецкий рогуль, даже мову не освоил за 5 лет!)