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Казак Гаврилюк построил в Карпатах дом у озера - СМИ

Комментариев: 15
Площадь дома составляет 550 квадратных метров. У коттеджа находится озеро и водопад.
В 2019 году доходы Гаврилюка равнялись его депутатской заработной плате
В 2019 году доходы Гаврилюка равнялись его депутатской заработной плате
Михаил Гаврилюк / Facebook

Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк, который больше известен как “казак Гаврилюк“, построил в Карпатах дом на 550 квадратных метров. Рядом с коттеджем находятся озеро и водопад. Об этом сообщает TK Media. 

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Журналист издания Василий Крутчак проехал к дому бывшего нардепа и снял соответствующее видео. На месте он пообщался с работником, который представился братом тестя Гаврилюка. 

Жена Гаврилюка не работает. Она получила 6880 гривен помощи по уходу за ребенком
Жена Гаврилюка не работает. Она получила 6880 гривен помощи по уходу за ребенком
tk.media

В августе 2019 года перед увольнением Михаил Гаврилюк подал декларацию, в соответствии с которой он заработал 381 тыс грн заработной платы. При этом сбережений у экс-нардепа не было. 

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Во владении “казака Гаврилюка“ имеется квартира в Черновцах на 30 м кв, приобретенная в 2007 году и жилой дом в селе Яровка на 100 м кв. Также среди имущества семьи числится авто - SSANG YONG REXTON 2008 года выпуска стоимостью в 98 тыс грн.

Ранее журналисты заметили, что Гаврилюк пользуется волонтерской машиной, которая предназначена для пользования волонтеров в зоне ООС. Вот уже год у нардепа есть собственный джип.

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Теги: Казак Гаврилюк, дом, Карпаты
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Комментариев (16)
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ira0957    03.01.2020, 12:29
Оценка:  -3
ira0957
В ролике говорится, что дом 550 м. кв., и задается вопрос: на какие деньги построены эти хоромы? И спрашивают, кто-нибудь из тех, что бегал по майдану, построил себе домик хотя бы на 100 м. кв.? И утверждается, что, исходя из декларации о доходах Гаврилюка, невозможно понять, на какие деньги это?
Letohradek    03.01.2020, 12:32
Оценка:  +2
Letohradek
А кой хрен оно тебе надо? В чем смысл вопроса? Тебе от этого нибуя не достанется ))
ira0957    03.01.2020, 12:23
Оценка:  -2
ira0957
Вот так - побегал на камеру по морозу с голой ж о п о й - и сразу депутат, и сразу домик у озера построился.
Колишній-східняк    03.01.2020, 12:29
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Ти, схоже, взагалі не в темі. Навіть не уявляєш, про що йдеться.
Колишній-східняк    03.01.2020, 12:18
Оценка:  0
Колишній-східняк
Что-то я на фотке озера и водопада "рядом с котеджем" не наблюдаю.Может вот та копанка слева - озеро? И думаю, что за 381 тыс грн такую хатину построить вполне возможно, особенно, если часть работы делать самому.
kapablankas    03.01.2020, 12:11
Оценка:  -1
kapablankas
козлом був козлом і лишився
kapablankas    03.01.2020, 12:08
Оценка:  0
kapablankas
нарадел
Из_бана    03.01.2020, 11:57
Оценка:  +3
Из_бана
Надепутатил...
Схiдный_бiдняк    03.01.2020, 11:49
Оценка:  -6
Схiдный_бiдняк
Молодец, Эксгибиционист! Поимел Rагулей и пристроил задницу красиво!
Колишній-східняк    03.01.2020, 11:53
Оценка:  0
Колишній-східняк
Тебя бы на морозе раздеть, я бы на тебя посмотрел, какой ты герой...
Колишній-східняк    03.01.2020, 11:54
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ты даже ник и аватар у меня спи..дил.
Схiдный_бiдняк    03.01.2020, 12:23
Оценка:  -5
Схiдный_бiдняк
он же морж, кроме того любил показывать мудя свои людям.
О каком нике и аватаре ты говоришь? Ники у нас полностью разные, а герб украинский просто не может быть твоим по определению. Или то что ты скачал в сети - твое? Мне кажется что ты тупой донецкий рогуль, даже мову не освоил за 5 лет!)
Колишній-східняк    03.01.2020, 12:27
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Що, що, а мові я тебе можу повчити...
Колишній-східняк    03.01.2020, 11:43
Оценка:  0
Колишній-східняк
Така собі хатина...
Вшивая_Вышиванка    03.01.2020, 11:40
Оценка:  -7
Вшивая_Вышиванка
Для нас это очень важно)
Letohradek    03.01.2020, 11:54
Оценка:  -3
Letohradek
Для вас важнее хатка про-па-ган-дона Соловьева, у итальянского озера
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