Казак Гаврилюк построил в Карпатах дом у озера - СМИ

Площадь дома составляет 550 квадратных метров. У коттеджа находится озеро и водопад.

В 2019 году доходы Гаврилюка равнялись его депутатской заработной плате Михаил Гаврилюк / Facebook

Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк, который больше известен как “казак Гаврилюк“, построил в Карпатах дом на 550 квадратных метров. Рядом с коттеджем находятся озеро и водопад. Об этом сообщает TK Media.

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Журналист издания Василий Крутчак проехал к дому бывшего нардепа и снял соответствующее видео. На месте он пообщался с работником, который представился братом тестя Гаврилюка.

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В августе 2019 года перед увольнением Михаил Гаврилюк подал декларацию, в соответствии с которой он заработал 381 тыс грн заработной платы. При этом сбережений у экс-нардепа не было.

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Во владении “казака Гаврилюка“ имеется квартира в Черновцах на 30 м кв, приобретенная в 2007 году и жилой дом в селе Яровка на 100 м кв. Также среди имущества семьи числится авто - SSANG YONG REXTON 2008 года выпуска стоимостью в 98 тыс грн.

Ранее журналисты заметили, что Гаврилюк пользуется волонтерской машиной, которая предназначена для пользования волонтеров в зоне ООС. Вот уже год у нардепа есть собственный джип.

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