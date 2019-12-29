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Бужанский заявил, что Бандера угрожает украинцам

Комментариев: 13
Скандальный нардеп обосновал свое мнение.
Макс Бужанский
Макс Бужанский
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Скандальный “слуга народа” из Днепра Максим Бужанский заявил, что Степан Бандера несет угрозу украинцам.

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Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Бужанский отметил, что лидер ОУН УПА Степан Бандера ничем не угрожает евреям, россиянам или полякам. В то же время его персона несет угрозу украинцам.

Покойный Бандера уже ничем не угрожает евреям. Во-первых, ибо покойный. Во-вторых, руки коротки. Уже ничем не угрожает русским и полякам, по той же причине. Он угрожает украинцам. Вся его идеология - пещерный даже для первой половины 20 века метод борьбы с врагами. Бесконечными врагами, которые есть, а если их нет, необходимо их придумать, - написал Бужанский.

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Кроме того нардеп жестко раскритиковал шествия националистов в день рождения Бандеры. По его мнению, что свободные люди не маршируют ни под какими знаменами, не идут строем, не кричат толпой. Концепции Бандеры скандальный “слуга народа” назвал “идеологией для нищих и убогих, которая не подходит для свободных и цивилизованных”. 

Кроме того, Бужанский твердо уверен, что , если бы у Бандеры были все возможности, максимум на что он был способен - это создать миникопию Рейха без промышленности. Он считает, что из-за идеолога украинского национализма страну могут “загнать в Руину” с Дикими Полем, бандами и резней. “Слуга народа” отметил также, что у Бандеры нет других рецептов, но он выбрал ложный путь.

Напомним, в Киеве стартовал марш в честь юбилея Бандеры. Полиция усилила меры безопасности в столице в связи с проведением марша. Перекрыто движение автомобилей на некоторых участках.

 

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Теги: Бандера, Бужанский, ОУН УПА
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Комментариев (13)
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Из_бана    03.01.2020, 13:50
Оценка:  +2
Из_бана
Кто-то из противников Бандеры может аргументированно доказать, что он нацист или фашист?
Путин-Xyйло    03.01.2020, 13:29
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Для таких как Бужанский Что Бандера, что Украина - как кость в горле!
VSHIVANKA    03.01.2020, 13:28
Оценка:  -7
VSHIVANKA
"Украинская революция будет отличаться от всех прочих революций тесными мужскими связями. И я не говорю здесь о дружбе! Чтобы свергнуть с себя оккупацию мос.калей украинские мужчины должны познавать друг друга. Это путь к свободе, это путь к незалежности. И я верю, что однажды такой день наступит"
VSHIVANKA    03.01.2020, 13:28
Оценка:  -7
VSHIVANKA
(Цитата по книге Степан Бандера "Украинский народ и революция" 1950 год).

Впрочем, теперь понятно откуда у свидомых поклонников сего душителя котиков такая тяга к гейропейским ценностям......)))
Serg2176    03.01.2020, 13:35
Оценка:  +4
Serg2176
такой книги не существует
Serg2176    03.01.2020, 13:28
Оценка:  +3
Serg2176
ему надо рашаТВ посмотреть... по ходу никого менее угрожающего нету
Путин-Xyйло    03.01.2020, 13:27
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Чистейший бред от тела не имеющего ни малейшего понятия о предмете разговора! “Слуга у_рода” из Днепра Максим Бужанский - весь как "текст у Добкина!
xapi3mat    03.01.2020, 13:26
Оценка:  +5
xapi3mat
не хотите отмечать день бандеры? прийдется встречать зеленых недочеловечков!
Woodbrother    03.01.2020, 13:19
Оценка:  +6
Woodbrother
Закройте уже этого бужанского в психоневрологию. Перегрелся он на депутаторской работе. Стал совсем белым, совсем горячим.
Колишній-східняк    03.01.2020, 13:17
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Конечно Гиркин ему больше нравится...
Из_бана    03.01.2020, 13:15
Оценка:  +2
Из_бана
Суть его заявления - с врагами бороться не надо. Борьба за свободу угрожает тому, кто борется. И еще важный момент. Он начинает рассуждать со своих соплеменников - евреев.
кадобр    03.01.2020, 13:08
Оценка:  -4
кадобр
Немецкий гражданин-боролся за или против Украины=Бандера.Человек,собравший людей НЕ УМЕЮЩИХ СОЗДАВАТЬ.Только ненавидеть,убивать,зверствовать и разрушать.
Woodbrother    03.01.2020, 13:20
Оценка:  +6
Woodbrother
бужанский - идите лечить голову.
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