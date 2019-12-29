Бужанский заявил, что Бандера угрожает украинцам

Скандальный нардеп обосновал свое мнение.

Скандальный “слуга народа” из Днепра Максим Бужанский заявил, что Степан Бандера несет угрозу украинцам.

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Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Бужанский отметил, что лидер ОУН УПА Степан Бандера ничем не угрожает евреям, россиянам или полякам. В то же время его персона несет угрозу украинцам.

Покойный Бандера уже ничем не угрожает евреям. Во-первых, ибо покойный. Во-вторых, руки коротки. Уже ничем не угрожает русским и полякам, по той же причине. Он угрожает украинцам. Вся его идеология - пещерный даже для первой половины 20 века метод борьбы с врагами. Бесконечными врагами, которые есть, а если их нет, необходимо их придумать, - написал Бужанский.

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Кроме того нардеп жестко раскритиковал шествия националистов в день рождения Бандеры. По его мнению, что свободные люди не маршируют ни под какими знаменами, не идут строем, не кричат толпой. Концепции Бандеры скандальный “слуга народа” назвал “идеологией для нищих и убогих, которая не подходит для свободных и цивилизованных”.

Кроме того, Бужанский твердо уверен, что , если бы у Бандеры были все возможности, максимум на что он был способен - это создать миникопию Рейха без промышленности. Он считает, что из-за идеолога украинского национализма страну могут “загнать в Руину” с Дикими Полем, бандами и резней. “Слуга народа” отметил также, что у Бандеры нет других рецептов, но он выбрал ложный путь.

Напомним, в Киеве стартовал марш в честь юбилея Бандеры. Полиция усилила меры безопасности в столице в связи с проведением марша. Перекрыто движение автомобилей на некоторых участках.

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