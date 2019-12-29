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Суд вынес приговор 12-летнему мальчику за убийство бездомного

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Двое 12-летних подростков убили бездомного под Одессой.
Фото с места убийства
Фото с места убийства
скриншот

Суд отправил одного из подростков, до смерти забившего бездомного, в специальное учебно-воспитательное учреждение на три года. Второй подросток ожидает суда.

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Мы ранее сообщали, что в прошлом году 12-летние подростки убили бездомного в Беляевке, под Одессой. Гуляя вечером по улице, подростки увидели, как мужчина роется в мусорном баке, и решили над ним поиздеваться. Некоторое время подростки преследовали мужчину, бросаясь в него камнями и палками. Когда он упал, - оставили и ушли. От множественных травм, мужчина скончался.

Оба мальчика оказались из неблагополучных семей.

Напомним, в Сумской области 20-летний парень получил пожизненное за двойное убийство.

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