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В силах спецопераций ВСУ создали авиаэскадрилью

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Смешанную авиационную эскадрилью создали в Винницкой области. Первые тренировочные запланированы на 8-9 января.

В Силах специальных операций Вооруженных сил Украины создали авиационную эскадрилью. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"35-я смешанная авиационная эскадрилья создана в Винницкой области. Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию Сил специальных операций", - говорится в сообщении.

Около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, который комплектуется из других частей.

Сейчас на вооружении эскадрильи находятся вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 2020 года в состав будут включены вертолеты Ми-24.

В министерстве отметили, что эскадрилья построена по стандартам НАТО.

8 и 9 января подразделение примет участие тренировочных полетах 456-й бригады. 

Ранее сообщалось, что в Карпатах военные испытали самолет Ил-76МД. Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014-го эти полеты проходили только в Крыму.

Названы приоритеты ВСУ в вооружении на следующий год

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Теги: армия и вооружение, авиация, армия, военные, Украинская армия, ВСУ, армия Украины, обеспечение армии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Вшивая_Вышиванка    05.01.2020, 14:40
Оценка:  -5
Вшивая_Вышиванка
Давно пора)))
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