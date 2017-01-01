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КБ Южное испытывает реактивные снаряды Тайфун-1

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Дальность полета этих снарядов вдвое превышает возможности "Града".
КБ Южное испытывает реактивные снаряды Тайфун-1
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КБ Южное испытывает реактивные снаряды Тайфун-1
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В 2019 году конструкторское бюро “Южное“ приступило к практическим испытаниям новых 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня “Тайфун-1“. Об этом сообщает пресс-служба КБ.

На первом этапе испытательные пуски осуществлялись на минимальное расстояние для проверки работы нового реактивного двигателя снаряда. Следующий этап предусматривает запуск реактивных снарядов “Тайфун-1“ на максимальное расстояние – 40 км, которое вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 “Град“.

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Также сообщается, что кроме испытания “Тайфун-1“ проводятся работы по созданию на его базе управляемого снаряда “Тайфун-1М“, а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня “Тайфун-2“ и “Тайфун-4 “. Это снаряды для реактивной системы залпового огня калибром 220 мм и 400 мм.

Напомним, морских пограничников “вооружили“ новыми скоростными катерами. Перед приемкой новые катера протестировали бойцы спецподразделений.

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Теги: КБ Южное, испытания, снаряд, оружие
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