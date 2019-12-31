В Минветеранов рассказали о потребностях, освобожденных из плена людей

В Министерстве ветеранов рассказали, в чем нуждаются освобожденные из российского плена люди.

Восстановление здоровья и документов - первоочередные потребности освобожденных из плена 29 декабря украинцев, которые сейчас решает Минветеранов. Об этом сообщает министерство у себя в Facebook.

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Так, работники Минветеранов ежедневно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден, доставлен в Киев и размещен в клинической больнице “Феофания“, они совместно с привлеченными специалистами предоставляют необходимые услуги и консультации.

Люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо возобновление их документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно, в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им ста тысяч гривен материальной помощи, - рассказал начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк

Также кроме юридической, люди нуждаются и в медицинской помощи. По результатам обследований принимается решение о предоставлении той или иной помощи.

“В первую очередь освобожденные из плена требуют стоматологического вмешательства, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Также, у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за испытанных в плену пыток и издевательств“, - рассказала советник профильного министра Татьяна Тимошенко.

Также с людьми, как сообщается, ежедневно работают психологи, предоставляя им комплексную помощь и поддержку, работу которых координирует руководитель госпиталя ветеранов войны “Лесная Поляна“ Ксения Возницына.

Скриншот facebook.com/mva.gov.ua

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Напомним, ранее около сотни украинцев останутся за решёткой в России на Рождество

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