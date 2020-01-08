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Авиакатастрофа в Иране: появилось видео падения лайнера

Комментариев: 10
В сети появилось видео крушения украинского боинга.
Момент падения попал на видео
Момент падения попал на видео
скрин видео

Авиакатастрофа с участием украинского пассажирского лайнера МАУ в Иране потрясла весь мир. В сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения лайнера.

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Видео появилось в социальной сети Twitter.

На ролике видно, что самолет загорелся еще до падения на землю, после удара произошел сильный взрыв и начался пожар.

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Издание Reuters пишет, что крушение могло произойти из-за “технических проблем после взлета”. Между тем, по информации иранского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Напомним, названа предварительная причина авиакатастрофы в Иране. Украинское посольство в Иране назвало предварительную причину крушения авиалайнера МАУ.

 

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Теги: видео, катастрофа, крушение самолета, МАУ
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Комментариев (10)
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AP_57    08.01.2020, 10:50
Оценка:  -4
AP_57
Возгорание двигателя это даже видно на видео и, это есть официальная точка экспертов причины авиакатастрофы. Далее следствие по деталям катастрофы.
Via_doloгosa    08.01.2020, 10:17
Оценка:  -3
Via_doloгosa
План прежний, Иран сбил из бука, поэтому санкции, вторжение в Иран и передел рынка нефти!
Woodbrother    08.01.2020, 10:27
Оценка:  +1
Woodbrother
В самолете не могут отказать все ситсемы сразу. Самолет не может сразу за секунду вспыхнуть по всему фюзеляжу. В Боингах такого ни разук не было. Разлет осколков по огромной территории так же говорит о попадении в самолет зенитной ракеты.
Кокобрайс    08.01.2020, 10:14
Оценка:  +4
Кокобрайс
Соболезнования семьям погибших. Выдержки представителям МАУ
Flt    08.01.2020, 10:04
Оценка:  -7
Flt
Если бы был сбит,то в воздухе вспышка была бы как на видео на земле.
Кокобрайс    08.01.2020, 10:13
Оценка:  +3
Кокобрайс
это в боевиках такие вспышки при попадании. Задача подорвавшегося заряда - повредить максимальное количество систем воздушного судна (словно ножницами подрезать жизненно важные элементы).
Flt    08.01.2020, 10:21
Оценка:  -3
Flt
А керосин при взрыве не разлетается мгновенной вспышкой????
Flt    08.01.2020, 10:22
Оценка:  -3
Flt
Или стреляли такие суперметкие,что попали в кабину пилотов??
Woodbrother    08.01.2020, 10:30
Оценка:  +1
Woodbrother
ЗУР всегда детонирует при приближении к самолету на некоторой дистанции. Если самолет летел курсом на ЗРК, как в случае с МН-17, то взрыв моментально повредил все ситемы управления и убил экипаж. Баки повреждаются вне зависимости от ракурса.
korvin_ral    08.01.2020, 10:27
Оценка:  +2
korvin_ral
Оп-па диванный эксперт пожаловал.
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