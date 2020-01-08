Авиакатастрофа в Иране: появилось видео падения лайнера

В сети появилось видео крушения украинского боинга.

Авиакатастрофа с участием украинского пассажирского лайнера МАУ в Иране потрясла весь мир. В сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения лайнера.

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Видео появилось в социальной сети Twitter.

На ролике видно, что самолет загорелся еще до падения на землю, после удара произошел сильный взрыв и начался пожар.

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Издание Reuters пишет, что крушение могло произойти из-за “технических проблем после взлета”. Между тем, по информации иранского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 січня 2020 р.

Напомним, названа предварительная причина авиакатастрофы в Иране. Украинское посольство в Иране назвало предварительную причину крушения авиалайнера МАУ.

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