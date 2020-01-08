Названа предварительная причина авиакатастрофы в Иране
Крушение самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране могло случиться по техническим причинам. Об этом сообщили в посольстве Украины в Иране.
Читай также: Крушение самолета МАУ: Зеленский сообщил оперативную информацию
По словам диппредставительства, предварительной причиной авиакатастрофы украинского самолета являются технические неисправности двигателя. Версию террористического акта исключают.
По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя через технические причины. В настоящее время версия теракта исключается, - пишет посольство.
В посольстве также добавили, что в настоящее время ведутся работы по установлению пассажиров, которые не присутствовали на борту, а также, сколько среди погибших граждан Украины.
Напомним, ранее Гончарук назвал число жертв, погибших в авиакатастрофе в Иране.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.