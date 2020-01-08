Названа предварительная причина авиакатастрофы в Иране

Украинское посольство в Иране назвало предварительную причину крушения авиалайнера МАУ.

Крушение самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране могло случиться по техническим причинам. Об этом сообщили в посольстве Украины в Иране.

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По словам диппредставительства, предварительной причиной авиакатастрофы украинского самолета являются технические неисправности двигателя. Версию террористического акта исключают.

По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя через технические причины. В настоящее время версия теракта исключается, - пишет посольство.

В посольстве также добавили, что в настоящее время ведутся работы по установлению пассажиров, которые не присутствовали на борту, а также, сколько среди погибших граждан Украины.

Напомним, ранее Гончарук назвал число жертв, погибших в авиакатастрофе в Иране.

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