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Под Киевом неадекватный мужчина бегал по крыше с 3-летним ребенком

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Мужчина был под действием неизвестных веществ.
Спасатели снимали с крыши дома мужчину с ребенком
Спасатели снимали с крыши дома мужчину с ребенком
ГСЧС

В ночь на 8 января спасатели в Броварах получили сообщение, что на крыше двухэтажного жилого дома находится мужчина с маленьким ребенком. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киевской области. 

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Прибывшие на место спасатели установили, что на крышу вылез мужчина 1985 года рождения в неадекватном состоянии. С собой он взял трехлетнего ребенком.

Один из спасателей смог подняться на крышу через чердачное окно дома и уговорил его отдать ребенка. Сам мужчина отказывался спускаться, так как был уверен, что полицейские будут в него стрелять. В результате переговоров, мужчину все же удалось снять с крыши.

Напомним, под Хмельницком спасатели вытаскивали из снежного заноса авто с детьми.

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Теги: ГСЧС, Бровары, спасатели, крыша
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