Украина запретила полеты в небе Ирана

Состоялось экстренное заседание СНБО.

Читай также: Пилот разбившегося самолета МАУ не сообщал об ошибке, - СМИ

Украина официально запретила всем своим авиакомпаниям полеты в небе Ирана с 9 января 00:00. Запрет будет действовать до выяснения причин катастрофы с Boeing 737 авиакомпании МАУ, который потерпел крушение сегодня утром в Тегеране.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы, - написал Гончарук.

Он также отметил, что государство предоставит семьям погибших пассажиров необходимую помощь.

Напомню, что по сообщению МАУ, самолет Boeing 737-800 NG был новым, а 6 января прошел последнее плановое техническое обслуживание, - акцентировал премьер.

Читай также: Пилот разбившегося самолета МАУ не сообщал об ошибке, - СМИ

Напомним, украинец чудом выжил, поменяв билет на разбившийся в Иране рейс. Мужчина решил задержаться в Иране еще на день и не сел на погибший самолет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.