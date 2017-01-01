В Луцке из окна 7 этажа выпали две 15-летние девочки

Одна школьница погибла, вторую сейчас пытаются спасти медики реанимационного отделения местной больницы.

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В Луцке из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девочки. Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции в Волынской области.

В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации, - говорится в сообщении.

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Пострадавшие – жительницы Луцкого района и Винницкой области.

На месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции. После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, подросток записал прощальное видео и прыгнул с высотки. К счастью, его удалось спасти, состояние тяжелое.

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