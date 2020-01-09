Скандал с "веселым" фото президента: Зеленский поменял аватарку

Пресс-служба президента после волны критики поменяла аватарку на аккаунтах Зеленского.

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После громкого скандала в сети из-за "веселого" президента на фото официальных аккаунтах Владимира Зеленского на фоне авиакатастрофы в Иране, пресс-служба гаранта приняла радикальные меры.

Многие пользователи сети выразили свое возмущение тем, что Украина в трауре из-за ужасной авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, а на страницах президента стоит его “веселое фото”.

После волны негодования пресс-служба Зеленского поменяла его “веселое фото” на более серьезное.

Ну хоть догадались радостную физиономию убрать, - пишут некоторые комментаторы.

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Напомним, Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране в аэропорту "Борисполь".

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