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Скандал с "веселым" фото президента: Зеленский поменял аватарку

Комментариев: 3
Пресс-служба президента после волны критики поменяла аватарку на аккаунтах Зеленского.
Владимир Зеленский поменял аватарку
Владимир Зеленский поменял аватарку
Офис президента

Читай также: Авиакатастрофа в Иране: В Украине объявлен день траура

После громкого скандала в сети из-за "веселого" президента на фото официальных аккаунтах Владимира Зеленского на фоне авиакатастрофы в Иране, пресс-служба гаранта приняла радикальные меры.

Многие пользователи сети выразили свое возмущение тем, что Украина в трауре из-за ужасной авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, а на страницах президента стоит его “веселое фото”.

После волны негодования пресс-служба Зеленского поменяла его “веселое фото” на более серьезное.

Ну хоть догадались радостную физиономию убрать, - пишут некоторые комментаторы.

Читай также: Авиакатастрофа в Иране: В Украине объявлен день траура

Напомним, Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране в аэропорту "Борисполь".

 

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Теги: Зеленский, аватарка, скандал, Иран
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Комментариев (3)
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Тисс    09.01.2020, 12:56
Оценка:  0
Тисс
Кто эту "волну" критики, кроме карманных ЛЖЕинформационных ресурсов Вальцмана видит?
МаксимУм    09.01.2020, 12:49
Оценка:  +5
МаксимУм
Надо быть унылым говном как потрошенко?
МаксимУм    09.01.2020, 12:49
Оценка:  +5
МаксимУм
Знаем кто ЭТУ ВОЛНУ поднял)))
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