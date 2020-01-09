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ФСБ под украинскими аккаунтами ведет гибридную войну в соцсетях - СБУ

Комментариев: 18
Гражданин РФ создавал антиукраинские ресурсы по заданию спецслужб РФ.
СБУ огласила подозрение гражданину РФ Сергею Жуку
СБУ огласила подозрение гражданину РФ Сергею Жуку
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины огласила подозрение гражданину РФ Сергею Жуку, который по заданию российских спецслужб создал ряд провокационных интернет-ресурсов для дестабилизации ситуации в нашей стране. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. 

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Правоохранители установили, что Жук по заданию кураторов зарегистрировал в Facebook ряд фейковых сообществ, в частности “Украинские национал - патриоты“, “Верховная Рада 9-го созыва“, “Правда про АТО и Майдан“. На этих страницах якобы от имени украинских патриотов размещались провокационные материалы.

Специалисты СБУ собрали доказательства и подтвердили причастность спецслужб РФ к созданию этих страниц для гибридной агрессии против Украины. В результате обращения СБУ, администрация соцсетей заблокировала работу антиукраинских ресурсов.

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Гражданину РФ оглашено подозрение по нескольким статьям, он оглашен в розыск. 

Напомним, завербованный РФ экс-нацгвардеец пытался взорвать комбата ВСУ.

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Теги: СБУ, ФСБ, соцсети, гибридная война
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Комментариев (19)
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Антибес    09.01.2020, 19:11
Оценка:  0
Антибес
Власть вроде новая,но степень упоротости и сказки для лохов старые.
WTF2wtf    09.01.2020, 19:12
Оценка:  -1
WTF2wtf
Нахyй скачи,
упоротый шизоид из раши ...
Letohradek    09.01.2020, 19:14
Оценка:  -3
Letohradek
Я даже не мог предположить, что ты мог выбрать президентом Украины НЕЛОХА ))) Удивил! )))
WTF2wtf    09.01.2020, 19:18
Оценка:  0
WTF2wtf
У нас демократия и реальные выборы ...
Letohradek    09.01.2020, 19:03
Оценка:  -3
Letohradek
Для СБУ, должно быть делом чести - отловить этого "жука" с последующей утилизацией! И пора "травить" бигмировских "жучков", вроде "МаксимУм" "антибесов" "Лол", и прочих ватных скотов!
Letohradek    09.01.2020, 18:44
Оценка:  -1
Letohradek
Фанат нелоха сетует на то, что бигмир кишит антиукраинцами, но сам им является!
Letohradek    09.01.2020, 18:53
Оценка:  -6
Letohradek
Минусёр, в чем я не прав? Избиратели тупой но охрыпшей крысы, "устали от войны", этим тварям непонятно почему украинские военнослужащие гибнут на Донбассе, а с расией надо дружить, так как мы браЦкие народы ...
Выбравший нелоха, враг Украины!
WTF2wtf    09.01.2020, 19:00
Оценка:  -3
WTF2wtf
Ну я тебе минус там один поставил ... я сам за Зелю голосовал и не скрывал этого, хотя путинские боты меня тут стандартно порохоботом называют ))
А ты не истери, сам адекватней будь ...
Letohradek    09.01.2020, 19:05
Оценка:  -5
Letohradek
Ну и как ... нелох, не разочаровал тебя своими знаниями в политике и экономике?
Letohradek    09.01.2020, 19:07
Оценка:  -5
Letohradek
Адекватней быть, это как? Не замечать того, что нелох - тупой баран? И то, что он вас - его избравших, имеет как лохов?
WTF2wtf    09.01.2020, 19:10
Оценка:  -2
WTF2wtf
я не комментирую подобные высеры в адрес президента Украины ...
WTF2wtf    09.01.2020, 19:12
Оценка:  -1
WTF2wtf
будь то Порох, будь то Зеля на этой выборной должности!
Letohradek    09.01.2020, 19:16
Оценка:  -1
Letohradek
То есть ты подсунул тупую крысу украинцам, и не хочешь комментировать, как тебя угораздило это сделать? Ведь очевидно, что твой избранник тупой баран! И это нужно признавать!
МаксимУм    09.01.2020, 18:23
Оценка:  +4
МаксимУм
Не надо далеко ходить! Бык мир кишит антиукраинцами и порохоботами... Куда смотрит СБУ?
Тисс    09.01.2020, 18:34
Оценка:  0
Тисс
Разве СБУ уже почистили от порохоботов и гомосеков-бандеровцев?
WTF2wtf    09.01.2020, 18:52
Оценка:  -5
WTF2wtf
Ого какой зашквар у бота ... )))
Типа его в СБУ поимели какие-то бандеровцы? ... ипать же фантазия у упоротого идиота ))
Letohradek    09.01.2020, 18:35
Оценка:  -1
Letohradek
Думаю, что ты смотрел видео, как твой нелох себя вел с военнослужащими, когда ездил на Донбасс? Неужели ты не заметил хамства, высокомерности, тупости, с его стороны? Как после всего этого можно его поддерживать? Неужели ты неизлечимо болен?
WTF2wtf    09.01.2020, 18:42
Оценка:  0
WTF2wtf
может дело в том, что Бигмир давно владельцем из раши управляется?
WTF2wtf    09.01.2020, 18:44
Оценка:  0
WTF2wtf
может потому тут так явно прикармливают тех же откровенных нацистов-украинофобов из раши ... тут путинские боты давно пачками трудятся и никто их не будет банить за самый упоротый нацистский срач
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