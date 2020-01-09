ФСБ под украинскими аккаунтами ведет гибридную войну в соцсетях - СБУ
Служба безопасности Украины огласила подозрение гражданину РФ Сергею Жуку, который по заданию российских спецслужб создал ряд провокационных интернет-ресурсов для дестабилизации ситуации в нашей стране. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Правоохранители установили, что Жук по заданию кураторов зарегистрировал в Facebook ряд фейковых сообществ, в частности “Украинские национал - патриоты“, “Верховная Рада 9-го созыва“, “Правда про АТО и Майдан“. На этих страницах якобы от имени украинских патриотов размещались провокационные материалы.
Специалисты СБУ собрали доказательства и подтвердили причастность спецслужб РФ к созданию этих страниц для гибридной агрессии против Украины. В результате обращения СБУ, администрация соцсетей заблокировала работу антиукраинских ресурсов.
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Гражданину РФ оглашено подозрение по нескольким статьям, он оглашен в розыск.
Напомним, завербованный РФ экс-нацгвардеец пытался взорвать комбата ВСУ.
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упоротый шизоид из раши ...
Выбравший нелоха, враг Украины!
А ты не истери, сам адекватней будь ...
Типа его в СБУ поимели какие-то бандеровцы? ... ипать же фантазия у упоротого идиота ))