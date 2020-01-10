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В Черкасской области сотрудник колонии снабжал наркотиками заключенных

Комментариев: 1
Сотрудник колонии черкасской области снабжал заключенных наркотическими веществами.
Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины
facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одной из учреждений исполнения наказаний Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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Установлено, что инспектор проносил на территорию колонии наркотики для сбыта заключенным. Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника во время очередной попытки перемещения наркотиков в учреждение.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, инспектору сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

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Напомним, ранее ФСБ под украинскими аккаунтами ведет гибридную войну в соцсетях – СБУ.

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Теги: СБУ, Наркотики, Колония
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Комментариев (1)
fkrfyfan    10.01.2020, 11:40
Оценка:  -5
fkrfyfan
Так это же по идее "волонтёр"
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