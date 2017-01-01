Охранял обломки МН17: На Донбассе поймали "свидетеля для Гааги"

Задержанный по приказу оккупантов охранял место крушения малазийского Боинга и дежурил на блок-постах.

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В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место падения малазийского Боинга, сбитого из российского ЗРК “Бук“ летом 2014 года в небе над Донецком. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Отмечается, что задержанный является гражданином Украины 1994 года рождения. Вместе с другими боевиками с августа 2014 года он охранял место падения пассажирского авиалайнера.

Кроме того, за денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 российских рублей он собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков, — говорится в сообщении.

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Информацию о бывшем боевике подтверждают фотографии в социальных сетях, на которых он запечатлен в военной форме с оружием в руках на фоне обломков сбитого рейса МН17.

В течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, мужчина проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачи российских кураторов выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими лицами, — добавили в командовании ООС.

Напомним, на КПВВ “Чонгар“ нацполиция задержала пособника российских оккупантов. Задержанный входил в состав незаконной вооруженной группировки “Самооборона Крыма“.

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