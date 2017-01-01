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ГБР и НАБУ могут рассмотреть дело беглого одесского олигарха

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Следователи ГБР и НАБУ могут проверить действия прокуратуры в отношении Руслана Тарпана.
Руслан Тарпан подозревается в крупных хищениях
Руслан Тарпан подозревается в крупных хищениях
wikipedia.org

10 января представители общественной организации “Одесский кризисный медиацентр“ обратились в ГБР и НАБУ с требованием проверить ход расследования уголовного производства в отношении бизнесмена Руслана Тарпана. 

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По мнению общественников, сотрудники прокуратуры и Приморского райсуда Одессы саботируют расследование. 

Прокуратура расследует махинации компаний, связанных с Тарпаном, во время реализации проекта “Глубоководный выпуск“ в Одесской области.

Руслан Тарпан подозревается в присвоении более 200 миллионов гривен бюджетных средств при строительстве системы очистки на объекте “Глубоководный выпуск“, а также в попытке завладения 370 миллионами гривен.

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На данный момент Тарпан находится в международном розыске по данному уголовному производству



Как мы писали ранее, угнанный в Москве лимузин Сталина принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.

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Теги: Тарпан, ГБР, НАБУ
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