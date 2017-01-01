ГБР и НАБУ могут рассмотреть дело беглого одесского олигарха

Следователи ГБР и НАБУ могут проверить действия прокуратуры в отношении Руслана Тарпана.

10 января представители общественной организации “Одесский кризисный медиацентр“ обратились в ГБР и НАБУ с требованием проверить ход расследования уголовного производства в отношении бизнесмена Руслана Тарпана.

Читай также: НАБУ возбудило уголовное дело против Баканова

По мнению общественников, сотрудники прокуратуры и Приморского райсуда Одессы саботируют расследование.



Прокуратура расследует махинации компаний, связанных с Тарпаном, во время реализации проекта “Глубоководный выпуск“ в Одесской области.



Руслан Тарпан подозревается в присвоении более 200 миллионов гривен бюджетных средств при строительстве системы очистки на объекте “Глубоководный выпуск“, а также в попытке завладения 370 миллионами гривен.

Читай также: ВАКС заочно арестовал экс-главу НБУ Арбузова

На данный момент Тарпан находится в международном розыске по данному уголовному производству





Как мы писали ранее, угнанный в Москве лимузин Сталина принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.