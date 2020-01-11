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"Непростительная ошибка": Иран выплатит компенсации семьям погибших

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Президент страны сделал новое заявление.
Роухани прокомментировал катастрофу
Роухани прокомментировал катастрофу
ЕРA

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что семьи погибших в результате крушения украинского боинга МАУ, который по ошибке сбили иранские военные, получат компенсацию. 

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Об этом говорится на его странице в Twitter.

Кроме того, президент Ирана выразил соболезнования всем пострадавшим в этой авиакатастрофе.

Роухани назвал авиакатастрофу самолета МАУ “непростительной ошибкой, которая привела к смерти людей”.

Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования, - написал Роухани.

Внутреннее расследование Вооруженных сил Ирана показало, что причиной трагедии стала “человеческая ошибка”.

 

Напомним, появилось официальное заявления Ирана из-за сбитого самолета МАУ. Появился текст официального заявления Ирана.

 

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Теги: МАУ, катастрофа, крушение самолета, Роухани
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    11.01.2020, 13:28
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А рашка, оказывается, - более азиатская страна, чем Иран...
Туземун    11.01.2020, 13:44
Оценка:  -1
Туземун
МН-17 это полностью вина Украины. Именно Украина должна была закрыть небо над районом боев. А если лайнер еще и ВСУ сбили, что вполне возможно, то это государственный террор.
Колишній-східняк    11.01.2020, 13:46
Оценка:  0
Колишній-східняк
Туземун - т.е., что сбили рассеяне ты уже не отрицаешь?
Колишній-східняк    11.01.2020, 13:44
Оценка:  0
Колишній-східняк
Правда, тут есть существенная разница: Иран ошибочно сбивал над своей территорией, а рашка - над чужой, где её и быть не должно было. И не факт, что ошибочно, а не с провокационной целью.
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