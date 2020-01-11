"Непростительная ошибка": Иран выплатит компенсации семьям погибших

Президент страны сделал новое заявление.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что семьи погибших в результате крушения украинского боинга МАУ, который по ошибке сбили иранские военные, получат компенсацию.

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Об этом говорится на его странице в Twitter.

Кроме того, президент Ирана выразил соболезнования всем пострадавшим в этой авиакатастрофе.

Роухани назвал авиакатастрофу самолета МАУ “непростительной ошибкой, которая привела к смерти людей”.

Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования, - написал Роухани.

Внутреннее расследование Вооруженных сил Ирана показало, что причиной трагедии стала “человеческая ошибка”.

Напомним, появилось официальное заявления Ирана из-за сбитого самолета МАУ. Появился текст официального заявления Ирана.

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