"Непростительная ошибка": Иран выплатит компенсации семьям погибших
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что семьи погибших в результате крушения украинского боинга МАУ, который по ошибке сбили иранские военные, получат компенсацию.
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Об этом говорится на его странице в Twitter.
Кроме того, президент Ирана выразил соболезнования всем пострадавшим в этой авиакатастрофе.
Роухани назвал авиакатастрофу самолета МАУ “непростительной ошибкой, которая привела к смерти людей”.
Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования, - написал Роухани.
Внутреннее расследование Вооруженных сил Ирана показало, что причиной трагедии стала “человеческая ошибка”.
Напомним, появилось официальное заявления Ирана из-за сбитого самолета МАУ. Появился текст официального заявления Ирана.
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