Во Львове девушка выпала из окна четвертого этажа
В квартире, из окна которой выпала девушка, вместе с ней находились трое мужчин в возрасте 22, 32 и 37 лет, все трое львовяне.
Во Львове, 11 января, на улице Лычаковской 21-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа, сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светлану Добровольскую.
"Девушка выпала с четвертого этажа. При осмотре было обнаружено, что у нее порезаны вены на руке", — сообщила Добровольская.
Девушка выжила, сейчас она находится в больнице. Полиция выяснила ее личность, она жительница Перемышлянского района Львовской области.
В квартире, из окна которой она выпала, вместе с девушкой находились трое мужчин в возрасте 22, 32 и 37 лет, все трое львовяне.
Напомним, что во Львове неизвестный злоумышленник из пневматического оружия совершил выстрелы по пассажирскому автобусу.
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