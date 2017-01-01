Во Львове девушка выпала из окна четвертого этажа

В квартире, из окна которой выпала девушка, вместе с ней находились трое мужчин в возрасте 22, 32 и 37 лет, все трое львовяне.

Во Львове, 11 января, на улице Лычаковской 21-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа, сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светлану Добровольскую.

"Девушка выпала с четвертого этажа. При осмотре было обнаружено, что у нее порезаны вены на руке", — сообщила Добровольская.