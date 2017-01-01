Авиакатастрофа МАУ: появилась полная видеореконструкция трагического полета

Эксперты говорят, что полет длился всего 7 минут.

Издание The New York Times показало полную видеоверсию смертельного полета и падения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение в Иране.

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Видеореконструкция размещена на сайте издания.

По данным экспертов, полет длился всего 7 минут. Лайнер взлетел из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране в 06:12 по местному времени (04:42 по Киеву). Маршрут пилоты не меняли, направлялись по северо-западному направлении и за 3 минуты воздушное судно набрало высоту около 8000 футов (2,4 км). К этому времени самолет видели на радарах, все транспондеры передавали сигнал.

Между тем, Около 06:15 по иранскому времени (04:45 по Киеву) из одной из секретных баз Ирана состоялся запуск ракеты. Через несколько секунд она попала в самолет.

Между тем, самолет после ракетной атаки находился в небе еще несколько минут. Он упал в 16 км от места сбития.

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Существует информация, что после первой атаки самолет развернулся в сторону аэропорта. Около 06:19 по местному времени (04:49 по Киеву) очевидцы сняли лайнер, который постепенно снижался. Специалисты говорят, что на борту боинга мог произойти второй взрыв буквально перед ударом о землю. В результате обломки самолета разбросало на расстоянии около 1500 футов (457 метров). Дальше всего находились обломки хвоста и шасси самолета.

Напомним, борт Минобороны вернется с телами погибших в Иране. Самолет Минобороны будет ждать тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе в Тегеране 8 января.

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