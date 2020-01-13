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Климкин назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза

Комментариев: 9
Экс-глава МИД Украины заявил, что Украина стала сырьевым придатком ЕС.
Экс-глава МИД Павел Климкин
Экс-глава МИД Павел Климкин
EРA/UPG

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина стала сырьевым придатком Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в Twitter. 

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"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером с / х продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья," - написал Климкин.

Ранее мы писали, что экспорт сельхозпродукции из Украины в ЕС достиг 7,3 млрд евро с ноября 2018 по октябрь 2019 года. Первое место в рейтинге заняли США, второе - Бразилия.


Напомним, через Украину впервые проехал контейнерный поезд из Китая в ЕС.

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Теги: Климкин, ЕС, сырьевой придаток
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Комментариев (9)
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МСергей    13.01.2020, 11:20
Оценка:  -17
МСергей
Нужно играть свою игру. Знаете, что изменилось за последние пять лет? Украина стала игроком. Да, она не является мегаигроком. Об этом никто и не говорит. Но у нас появилось определенное собственное пространство для игры, - дипломат Климкин.
МСергей    13.01.2020, 11:24
Оценка:  -17
МСергей
МСергей 13.01.2020, 11:20 Оценка: -18
Лихо!
Sergey Sergeevic    13.01.2020, 10:57
Оценка:  +2
Sergey Sergeevic
кто то колонка, а кто то житница... здобулы че....
BROKER666    13.01.2020, 10:54
Оценка:  +11
BROKER666
климкин дал повод порыгать желчью ордынской бензоколонке
nelci    13.01.2020, 10:53
Оценка:  -14
nelci
Ушел в отставку, отдохнул и, произошло чудо, начал адекватно видеть происходящее.
farfalle    13.01.2020, 10:37
Оценка:  -12
farfalle
Ну, на что наскакали...Только при совке вы были промышленной державой
Avenger_    13.01.2020, 10:37
Оценка:  -11
Avenger_
Павлуша прям кэп очевидность)
Где он раньше был,такой прозорливый)?
КимЧенПых    13.01.2020, 10:34
Оценка:  -3
КимЧенПых
Климкин укушен путиным оказался
Зорян_и_Шкиряк    13.01.2020, 11:31
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
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