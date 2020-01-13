Климкин назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза

Экс-глава МИД Украины заявил, что Украина стала сырьевым придатком ЕС.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина стала сырьевым придатком Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером с / х продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья," - написал Климкин.



Ранее мы писали, что экспорт сельхозпродукции из Украины в ЕС достиг 7,3 млрд евро с ноября 2018 по октябрь 2019 года. Первое место в рейтинге заняли США, второе - Бразилия.

Всі так радіють, що ми стали третім експортером с/х продукції в ЄС, але не дивляться, що ми вивозимо майже виключно сировину. Ми сировинний придаток. Час зайнятися кетчупом, печивом і ковбасою. Стати постачальником їжи, а не сировини — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 січня 2020 р.



Напомним, через Украину впервые проехал контейнерный поезд из Китая в ЕС.

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