Климкин назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза
Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина стала сырьевым придатком Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером с / х продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья," - написал Климкин.
Ранее мы писали, что экспорт сельхозпродукции из Украины в ЕС достиг 7,3 млрд евро с ноября 2018 по октябрь 2019 года. Первое место в рейтинге заняли США, второе - Бразилия.
Всі так радіють, що ми стали третім експортером с/х продукції в ЄС, але не дивляться, що ми вивозимо майже виключно сировину. Ми сировинний придаток. Час зайнятися кетчупом, печивом і ковбасою. Стати постачальником їжи, а не сировини— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 січня 2020 р.
Напомним, через Украину впервые проехал контейнерный поезд из Китая в ЕС.
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Лихо!
Где он раньше был,такой прозорливый)?