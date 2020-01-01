Полгода назад мужчину покусала собака, но он отказался делать прививки.

В Николаевской области от бешенства умер человек dsns.gov.ua

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В Николаевской области в больнице умер мужчина от тяжелой формы бешенства. Больной пес укусил его еще в августе 2019 года. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Пациент, который был госпитализирован 11 января этого года с диагнозом “Бешенсктво. Манифестная форма“ тяжелой формы течения, умер вечером 12 января. Ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА, - говорится в сообщении.

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Как уточнили в Центре общественного здоровья, речь идет о 31-летнем мужчине, которого в августе 2019-го укусил бездомный пес. Мужчина обратился за медицинской помощью, однако от профилактических прививок отказался.

Больного направили к травматологу. Несмотря на многократные напоминания медработников по телефону, на прием он не появился.

Напомним, под Харьковом объявили карантин из-за бешеного кота. У бродячего животного обнаружили бешенство, из-за чего в двух поселках и соседних лесных массивах объявили карантин.

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