Легковушки в поле, разбитая "скорая" и "патрулька": ДТП под Запорожьем

Полиция выясняет обстоятельства массового ДТП, в котором пострадали автомобили экстренных служб.

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В понедельник, 13 января, массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе “Харьков – Симферополь“, на участке между Запорожьем и Васильевкой. Об этом сообщает Фейсбук-страница местной журналистки Марины Моисеенко.

В аварии пострадало не менее 6-ти автомобилей, в том числе машины скорой помощи и патрульной полиции.

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Как пишет издание “Наше місто“, предварительно, ДТП произошло из-за гололедицы. Изначально столкнулись две легковушки, которые от удара вылетели в поле. На место происшествия приехали медики и полиция, после чего их автомобили тоже стали участниками еще одной аварии, произошедшей на этом участке.

О пострадавших в этой аварии не сообщается. Обстоятельства случившегося будут выяснять правоохранительные органы. Однако журналисты отмечают, что данный участок дороги является одним из самых опасных в области.

Участок Запорожье-Мелитополь находится в плачевном состоянии, наплывы, отсутствие разметки, узкая обочина и т.д. ежегодно приводят к ужасным трагедиям. Ночная езда по этому участку смертельно опасна, т.к. дорога полна изгибов, подъемов и спусков, а ограничивающей разметки нет. Слепящий встречный транспорт иногда очень сильно дезориентирует водителя, особенно, кто впервые едет здесь, - пишет “Наше місто“.

Напомним, под Киевом грузовик влетел в легковушку. В результате ДТП вблизи Броваров погибла женщина.

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