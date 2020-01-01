Верховная Рада готовит официальное заявление по сбитому Боингу
Читай также: СБУ расследует дело о сбитом лайнере МАУ по трем статьям УК
Во вторник, 14 января, Верховная Рада рассмотрит постановление касательно крушения пассажирского Боинга МАУ в Иране. Спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета призвал профильные комитеты оперативно подготовить проект такого постановления, пишет Цензор.НЕТ.
Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества с просьбой провести заседание и высказать свою позицию, позицию Верховной Рады Украины. Также я обращаюсь к нашим коллегам с просьбой подготовить постановление Верховной Рады Украины об этих событиях, сделать это как можно быстрее, - призвал Разумков.
Напомним, в общественном доступе появилась полная видеореконструкция трагического полета МАУ. Эксперты говорят, что полет длился всего 7 минут.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.