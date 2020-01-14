Хакеры ГРУ искали переписки главы СБУ на сайте "Квартала 95" - СМИ

Хакеры российской спецслужбы пытались взломать сайт "Квартала 95".

Хакеры Главного разведывательного управления Генштаба РФ пытались взломать веб-сайт "Квартала 95", чтобы получить переписки главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом пишет авторитетное американское издание The New York Times.

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Американская фирма Area 1 Securit, которая занимается обеспечением компьютерной безопасности, получила информацию о фишинговой атаке на сайт "Квартал 95" перед Новым годом. По мнению специалистов, россияне хотели получить доступ к электронным перепискам нынешнего главы СБУ Ивана Баканова, который тогда занимал должность главы компании.



Напомним, хакеры из РФ взломали серверы Burisma: искали компромат на Байдена.

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