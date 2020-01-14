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Хакеры ГРУ искали переписки главы СБУ на сайте "Квартала 95" - СМИ

Комментариев: 1
Хакеры российской спецслужбы пытались взломать сайт "Квартала 95".
Студия "Квартал 95"
Студия "Квартал 95"
kvartal95.com

Хакеры Главного разведывательного управления Генштаба РФ пытались взломать веб-сайт "Квартала 95", чтобы получить переписки главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом пишет авторитетное американское издание The New York Times.

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Американская фирма Area 1 Securit, которая занимается обеспечением компьютерной безопасности, получила информацию о фишинговой атаке на сайт "Квартал 95" перед Новым годом. По мнению специалистов, россияне хотели получить доступ к электронным перепискам нынешнего главы СБУ Ивана Баканова, который тогда занимал должность главы компании.

Напомним, хакеры из РФ взломали серверы Burisma: искали компромат на Байдена.

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Теги: Закеры, ГРУ, Квартал 95, Баканов
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Комментариев (1)
strelokc    14.01.2020, 11:22
Оценка:  0
strelokc
Ох тай нічим зайнятися тим спец службам рф...
Краще би за собою слідкували, та не лізли, куда не просять!
Мало того, що на весь світ опозорились не перший раз, так тепер щей створюють картинку Джеймса Бонда.
Йолопи.....факт один. Судячи з дій, кремлю все не спиться по ночам...скучно напевно.
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