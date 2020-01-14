Хакеры ГРУ искали переписки главы СБУ на сайте "Квартала 95" - СМИ
Хакеры Главного разведывательного управления Генштаба РФ пытались взломать веб-сайт "Квартала 95", чтобы получить переписки главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом пишет авторитетное американское издание The New York Times.
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Американская фирма Area 1 Securit, которая занимается обеспечением компьютерной безопасности, получила информацию о фишинговой атаке на сайт "Квартал 95" перед Новым годом. По мнению специалистов, россияне хотели получить доступ к электронным перепискам нынешнего главы СБУ Ивана Баканова, который тогда занимал должность главы компании.
Напомним, хакеры из РФ взломали серверы Burisma: искали компромат на Байдена.
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Краще би за собою слідкували, та не лізли, куда не просять!
Мало того, що на весь світ опозорились не перший раз, так тепер щей створюють картинку Джеймса Бонда.
Йолопи.....факт один. Судячи з дій, кремлю все не спиться по ночам...скучно напевно.