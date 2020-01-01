Пишите заявления и увольняйтесь – Гончарук коррупционерам Лесагентства

Премьер обещает, что государство больше не будет закрывать глаза на нелегальные вырубки и серый рынок древесины.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил коррупционерам в сфере лесного хозяйства, наживающимся на нелегальных вырубках, уволиться добровольно. Соответствующее заявление глава правительства сделал во время рабочего заседания с представителями территориальных органов Государственного агентства лесных ресурсов.

По словам Гончарука, сейчас обновлен состав экологической инспекции, и теперь там работают новые люди. Также обновлено руководство правоохранительных органов. Премьер отметил, правоохранителям уже удалось кардинально изменить ситуацию с залами игровых автоматов и нелегальными заправками. Теперь власть намерена так же поработать с проблемой нелегальных вырубок.

Если раньше мы, как государство, позволяли себе закрывать глаза на существование серого рынка, незаконных рубок, то теперь этого не будет … Те, кто работает себе на карман, или на какого-то дядю, или еще на кого-то, пожалуйста, не тратьте свое и наше время, пишите заявления и увольняйтесь. Так будет проще для всех нас. Если кто-то считает, что удастся сберечь какие-то теневые схемы, наработанные годами, не предусмотренные законодательством, вы ошибаетесь. Сделать это не получится, договориться не выйдет, - предупредил премьер.

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При этом Гончарук потребовал от руководства Гослесагентства принимать кадровые решения по всем руководителям местных управлений, которые являются фигурантами уголовных дел, скандалов или просто не справляются с возложенными на них задачами.

Напомним, под Харьковом чиновники украли леса на более чем 5 млн гривен. Правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности.

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