В Ровно подрались водитель и пассажир маршрутки
В Ровно между одним из пассажиров и водителем маршрутки произошла драка из-за сдачи, выданной мелкими деньгами. Об этом во вторник, 14 января, сообщают Вести.
Отмечается, что молодой мужчина накинулся с побоями на уже немолодого водителя. Как оказалось, шофер дал пассажиру с 1000-гривневой купюры сдачу одними монетами. Пассажиру это не понравилось, и он решил отомстить за "мешок денег".
Видео драки опубликовала группа Типове Рівно.
Ранее сообщалось, что в киевской маршрутке мужчины устроили поножовщину. На момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком.
Также в Киеве две пассажирки маршрутки устроили в салоне драку - в ход шли кулаки, и даже сумки.
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