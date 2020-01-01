В Ровно подрались водитель и пассажир маршрутки

Драку, произошедшую на остановке общественного транспорта, сняли очевидцы. Ее причиной стала сдача с купюры в 1000 гривен.

В Ровно между одним из пассажиров и водителем маршрутки произошла драка из-за сдачи, выданной мелкими деньгами. Об этом во вторник, 14 января, сообщают Вести.

Отмечается, что молодой мужчина накинулся с побоями на уже немолодого водителя. Как оказалось, шофер дал пассажиру с 1000-гривневой купюры сдачу одними монетами. Пассажиру это не понравилось, и он решил отомстить за "мешок денег".

Видео драки опубликовала группа Типове Рівно.

Ранее сообщалось, что в киевской маршрутке мужчины устроили поножовщину. На момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком.

Также в Киеве две пассажирки маршрутки устроили в салоне драку - в ход шли кулаки, и даже сумки.

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