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В Одессе учительница ногами била школьника: Избиение попало на видео

Комментариев: 4
Учительница частной школы в Одессе побила 8-летнего ученика.
Учительница побила школьника в Одессе
Учительница побила школьника в Одессе
скриншот

10 января, в Одессе, в частном учебном заведении "Интерактив" учительница жестоко избила школьника. Видео избиения опубликовала на своей странице в Facebook одесситка Наталья Гинкинова.

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На кадрах видео запечатлен момент избиения ребенка во дворе школы. Сначала женщина ударила школьника коленом в пах, а после этого несколько раз нанесла удары кулаком по туловищу мальчика. 

Побитому мальчику 8 лет, его зовут Марат Никитенко. После инцидента родители школьника обратились в отделение экстренной травматологии Одесской. Врачи диагностировали у Марата ушиб паховой области.

Наталья Гинкинова опубликовала фрагмент переписки, где представители администрации школы ее уверяют, что избившая мальчика учительница была уволена.

Напомним, В Киеве мужчина нашел тело младенца в мусорном баке.

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Теги: Одесса, избила школьника, учительника, избиение, частная школа
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Комментариев (4)
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Coюзник    15.01.2020, 12:50
Оценка:  +16
Coюзник
Пацан прогуливал уроки и шел за угол школы по курить ... и был замечен не равнодушным учителем. На замечание послал учительницу ... куда подальше. за что и получил пару оплеух.
Coюзник    15.01.2020, 12:53
Оценка:  +18
Coюзник
После увольнения учителя ... этот пацан четко будет знать что такое безнаказанность
ParisMA    15.01.2020, 12:55
Оценка:  -20
ParisMA
слышь Чудило! а пусть эта лярва наваляет мне...или хотя бы попробует ! Я родилась на борщаговке, а проживала на троещине, пока не попала в ваш ИНТЕЛЛЕХЕНТНЫЙ мирррр, я бы эту курву так отоварила, что уже и некого было бы уволнять задним числом!
С 8ми летним пацаном воевать - п*и*з*д*е*ц просто!
Coюзник    15.01.2020, 12:59
Оценка:  +20
Coюзник
Только такие детки под Новый год забили насмерть простого прохожего ... потому что сдетства не знают что за проступок должно быть наказание
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