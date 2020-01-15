В Одессе учительница ногами била школьника: Избиение попало на видео

Учительница частной школы в Одессе побила 8-летнего ученика.

10 января, в Одессе, в частном учебном заведении "Интерактив" учительница жестоко избила школьника. Видео избиения опубликовала на своей странице в Facebook одесситка Наталья Гинкинова.

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На кадрах видео запечатлен момент избиения ребенка во дворе школы. Сначала женщина ударила школьника коленом в пах, а после этого несколько раз нанесла удары кулаком по туловищу мальчика.



Побитому мальчику 8 лет, его зовут Марат Никитенко. После инцидента родители школьника обратились в отделение экстренной травматологии Одесской. Врачи диагностировали у Марата ушиб паховой области.



Наталья Гинкинова опубликовала фрагмент переписки, где представители администрации школы ее уверяют, что избившая мальчика учительница была уволена.

Напомним, В Киеве мужчина нашел тело младенца в мусорном баке.

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