В Одессе учительница ногами била школьника: Избиение попало на видео
10 января, в Одессе, в частном учебном заведении "Интерактив" учительница жестоко избила школьника. Видео избиения опубликовала на своей странице в Facebook одесситка Наталья Гинкинова.
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На кадрах видео запечатлен момент избиения ребенка во дворе школы. Сначала женщина ударила школьника коленом в пах, а после этого несколько раз нанесла удары кулаком по туловищу мальчика.
Побитому мальчику 8 лет, его зовут Марат Никитенко. После инцидента родители школьника обратились в отделение экстренной травматологии Одесской. Врачи диагностировали у Марата ушиб паховой области.
Наталья Гинкинова опубликовала фрагмент переписки, где представители администрации школы ее уверяют, что избившая мальчика учительница была уволена.
Напомним, В Киеве мужчина нашел тело младенца в мусорном баке.
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