Под Житомиром преступники держали людей в трудовом рабстве

Злоумышленники эксплуатировали людей на стройке, отобрав документы.

В Житомирской области задержали четырех человек, которые заставляли людей работать на стройках и различных работах, предварительно отобрав у них документы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Так, злоумышленники в отношении с удерживаемым лицам применяли насилие, привлекали других лиц для контроля их перемещения с запретом покидать места так называемого “проживания“ и “работы“.

В ходе обысков 15 января 2020 года в одном из зданий, которую они занимали, выявлено 6 человек (один из них гражданин Беларуси), которых насильно удерживали в ненадлежащих условиях проживания и питания с целью трудовой эксплуатации. Также обнаружены предметы огнестрельного нарезного оружия, боеприпасы, взрывчатку, - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам и применения мер.

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