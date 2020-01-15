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Под Житомиром преступники держали людей в трудовом рабстве

Комментариев: 1
Злоумышленники эксплуатировали людей на стройке, отобрав документы.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В Житомирской области задержали четырех человек, которые заставляли людей работать на стройках и различных работах, предварительно отобрав у них документы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. 

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Так, злоумышленники в отношении с удерживаемым лицам применяли насилие, привлекали других лиц для контроля их перемещения с запретом покидать места так называемого “проживания“ и “работы“.

В ходе обысков 15 января 2020 года в одном из зданий, которую они занимали, выявлено 6 человек (один из них гражданин Беларуси), которых насильно удерживали в ненадлежащих условиях проживания и питания с целью трудовой эксплуатации. Также обнаружены предметы огнестрельного нарезного оружия, боеприпасы, взрывчатку, - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам и применения мер. 

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Напомним, ранее под Киевом арестовали 25-летнюю сутенершу, которая вербовала украинок в секс-рабство.

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Теги: Житомир, Трудовое рабство, Украина
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Комментариев (2)
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МСергей    15.01.2020, 12:54
Оценка:  -19
МСергей
Под Житомиром, который в Украине?
T-REX2    15.01.2020, 12:57
Оценка:  -19
T-REX2
Не ,это какой-то Российский Житомир.В Украине такого быть не может
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