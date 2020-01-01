Кабмин ужесточит наказание за вовлечение детей в вооруженные формирования
Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних детей в незаконные вооруженные формирования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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Как написал премьер-министр, соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.
Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования, - написал он.
Преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам - строгая ответственность, - подчеркнул премьер.
Напомним, ранее Гончарук пояснил высокие зарплаты министров.
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