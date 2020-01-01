Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин ужесточит наказание за вовлечение детей в вооруженные формирования

Комментариев: 0
Кабинет министров Украины предложил ввести уголовную ответственность за вовлечение детей в незаконные вооруженные формирования.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних детей в незаконные вооруженные формирования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

Читай также: Украинские топ-политики рассказали, где встречали Новый год

Как написал премьер-министр, соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.

Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования, - написал он.

Преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам - строгая ответственность, - подчеркнул премьер.

Скриншот
Скриншот
t.me/PMHoncharuk

Напомним, ранее Гончарук пояснил высокие зарплаты министров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кабмин, Дети, Гончарук, НВФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь