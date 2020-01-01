Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Бывшего депутата подозревают в недостоверном декларировании на миллиарды гривен.

Читай также: ГБР и НАБУ могут рассмотреть дело беглого одесского олигарха

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады от партии “Народный фронт“ Дениса Дзензерского. Как сообщает hromadske, соответствующая информация появилась в списке разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел. (К сожалению, на момент публикации этой новости на портале МВД “карточка“ розыска Дзензерского была недоступна).

Карточка розыска Дзензерского на сайте МВД hromadske.ua

Сообщается, что экс-депутат исчез 5 декабря 2019 года. Согласно данным МВД, Дзензерскому выдвинули подозрение в ч.1 ст. 366-1 (декларирование ложной информации) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42,5 тыс. - 51 000 гривен), общественные работы или заключения до двух лет.

Читай также: НАБУ возбудило уголовное дело против Баканова

Мера пресечения экс-депутату не избиралась.

Напомним, в феврале 2018-го Нацагентство по предупреждению коррупции заявило, что проверило декларации за 2015 и 2016 годы депутата от “Народного фронта“ Дениса Дзензерский и выявило в них нарушения на миллиарды гривен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.