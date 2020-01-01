Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады от партии “Народный фронт“ Дениса Дзензерского. Как сообщает hromadske, соответствующая информация появилась в списке разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел. (К сожалению, на момент публикации этой новости на портале МВД “карточка“ розыска Дзензерского была недоступна).
Сообщается, что экс-депутат исчез 5 декабря 2019 года. Согласно данным МВД, Дзензерскому выдвинули подозрение в ч.1 ст. 366-1 (декларирование ложной информации) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42,5 тыс. - 51 000 гривен), общественные работы или заключения до двух лет.
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Мера пресечения экс-депутату не избиралась.
Напомним, в феврале 2018-го Нацагентство по предупреждению коррупции заявило, что проверило декларации за 2015 и 2016 годы депутата от “Народного фронта“ Дениса Дзензерский и выявило в них нарушения на миллиарды гривен.
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