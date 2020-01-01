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Киев прокомментировал отставку российского правительства

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Вице-премьер уверен, что отставка российского правительства не является результатом демократии. Об этом, считает Кулеба, договорились заранее.
Кулеба прокомментировал отставку правительства РФ в Брюсселе
Кулеба прокомментировал отставку правительства РФ в Брюсселе
segodnya.ua
 
Отставка правительства России является не проявлением реальной демократии, а результатом договоренностей, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, пишет в среду, 15 января, Укринформ.
Политик прокомментировал отставку правительства РФ во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
 
"Мы понимаем: все, что происходит в России на таком уровне - это хорошо срежиссированное представление это не продукт прямой, реальной и живой демократии. Я думаю, что они там обо всем договорились. Не удивляюсь, что уже Дмитрий Медведев получил достойную альтернативную должность ", - сказал Кулеба.
 
Напомним, 15 января стало известно, что правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.
 
Позже президент России Владимир Путин после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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Теги: Россия, Путин, Медведев, правительство
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Источник: korrespondent.net

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