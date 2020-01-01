Киев прокомментировал отставку российского правительства

Вице-премьер уверен, что отставка российского правительства не является результатом демократии. Об этом, считает Кулеба, договорились заранее.

Отставка правительства России является не проявлением реальной демократии, а результатом договоренностей, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, пишет в среду, 15 января, Укринформ.

Политик прокомментировал отставку правительства РФ во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Мы понимаем: все, что происходит в России на таком уровне - это хорошо срежиссированное представление это не продукт прямой, реальной и живой демократии. Я думаю, что они там обо всем договорились. Не удивляюсь, что уже Дмитрий Медведев получил достойную альтернативную должность ", - сказал Кулеба.

Напомним, 15 января стало известно , что правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

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