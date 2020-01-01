С февраля изменится порядок пересечения админграницы с Крымом

Порядок пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом измениться с февраля 2020 года.

С 9 февраля 2020 вступают в силу изменения, касающиеся выезда на временно оккупированную территорию Украины и въезда из нее несовершеннолетних украинских граждан в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Читай также: “Просто какая-то нарезка“: Арахамия прокомментировал пленки Гончарука

Согласно изменениям, с 9 февраля этого года, выезд во временно оккупированный Крым детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении родителей или уполномоченных ими лиц. Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых. В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об учебе этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд на оккупированную территорию граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при условии предъявления справки, выданной территориальным органом ДМС.

Читай также: Кулеба выразил осторожный оптимизм в отношениях с Венгрией

Выезд осуществляется при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Напомним, ранее дело севастопольского “Беркута“ ушло в суд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.