Зеленский отозвал проект закона о децентрализации

Это уже второй вариант проекта, который был "завернут", не дойдя до голосования.

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Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации, вызвавший много неодобрения в Украине и за рубежом. Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам его встречи с фракцией “Слуга народа“.

Отмечается, что Зеленский провел встречу с руководством фракции “Слуга народа“, на которой обсуждалась реформа децентрализации. По итогам обсуждения президент и нардепы выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию по реформе децентрализации требует дальнейшего детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)“ (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку, - говорится в сообщении.

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Ранее посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. В частности, западные посольства заявили, что эта реформа не укрепляет права местных общин.

Реформа в частности предполагала изменить отдельные положения Конституции, которые касаются административно-территориального устройства Украины. Например, ввести новую систему административных единиц – община, округ, область. Также предлагается закрепить право местных жителей на изменение границ и переименование населенных пунктов.

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В Конституции предлагалось закрепить право общины на самоуправление путем выборов и местных референдумов. Срок полномочий главы общины, депутатов совета общины, окружного и областного советов сокращался до четырех лет, при этом срок полномочий главы окружного и областного советов должен был составить год.

Также предлагалось ввести институт префектов, которые будут назначаться президентом по представлению Кабмина. Префект имел бы полномочия приостанавливать действие актов местного самоуправления, если они не соответствуют Конституции. В дальнейшем, если КСУ признал бы такой факт, Верховная рада могла бы назначать внеочередные местные выборы.

Напомним, эту версию закона о децентрализации Зеленский внес в Раду 28 декабря. Причем предыдущий вариант проекта, поданный 13 декабря, также был отклонен еще на стадии рассмотрения парламентского комитета.

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