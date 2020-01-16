Новый закон о школе учитывает языковые требования Венгрии

Частные школы теперь могут самостоятельно определять язык обучения.

Украина удовлетворила требования Венгрия по языку в школах depositphotos.com

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Принятый сегодня Верховной Радой закон “О среднем образовании“ среди прочего содержит положение, которым частные школы выводятся из-под действия статьи 7 языкового закона. Таким образом, Украина удовлетворила одно из требований Венгрии касательно защиты прав национальных меньшинств.

Как мы уже писали, новый закон предусматривает три модели изучения нацменьшинствами украинского языка в школах. Соотношение предметов, изучаемых на государственном языке и на языке национального меньшинства, определяется в зависимости от того, какой категории относится местное национальное меньшинство.

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Однако частные учебные заведения, которые обеспечивают получение полного общего среднего образования за средства физических и/или юридических лиц, имеют право свободного выбора языка образовательного процесса. Впрочем, с таких учебных заведений не снимается обязанность обеспечить овладение их учениками государственным языком в соответствии с государственными стандартами.

Такая норма содержится в 10-м пункте статьи №5 принятого закона.

Напомним, сегодня Верховная Рада утвердила новый закон о школе. Он предусматривает запуск масштабной реформы в системе среднего образования.

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