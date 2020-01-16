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Новый закон о школе учитывает языковые требования Венгрии

Комментариев: 4
Частные школы теперь могут самостоятельно определять язык обучения.
Украина удовлетворила требования Венгрия по языку в школах
Украина удовлетворила требования Венгрия по языку в школах
depositphotos.com

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Принятый сегодня Верховной Радой закон “О среднем образовании“ среди прочего содержит положение, которым частные школы выводятся из-под действия статьи 7 языкового закона. Таким образом, Украина удовлетворила одно из требований Венгрии касательно защиты прав национальных меньшинств.

Как мы уже писали, новый закон предусматривает три модели изучения нацменьшинствами украинского языка в школах. Соотношение предметов, изучаемых на государственном языке и на языке национального меньшинства, определяется в зависимости от того, какой категории относится местное национальное меньшинство.

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Однако частные учебные заведения, которые обеспечивают получение полного общего среднего образования за средства физических и/или юридических лиц, имеют право свободного выбора языка образовательного процесса. Впрочем, с таких учебных заведений не снимается обязанность обеспечить овладение их учениками государственным языком в соответствии с государственными стандартами.

Такая норма содержится в 10-м пункте статьи №5 принятого закона.

Напомним, сегодня Верховная Рада утвердила новый закон о школе. Он предусматривает запуск масштабной реформы в системе среднего образования.

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Теги: Венгрия, языковой закон, среднее образование, Верховная Рада, школа
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Комментариев (4)
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Frenki-zol    16.01.2020, 15:02
Оценка:  0
Frenki-zol
опять дискриминация русскоязычного населения.
Avenger_    16.01.2020, 15:01
Оценка:  -21
Avenger_
Рискну предположить что частные школы на юго-востоке станут крайне популярны.
Может оно и к лучшему - качество образования в государственных ниже плинтуса,а поборы не меньше чем в частных.
И да,как не ерепенились кастрюли а под венгров таки пришлось прогнуться.
Woodbrother    16.01.2020, 15:18
Оценка:  +20
Woodbrother
Это клоун у нас такой - на коленях ползающий. Следующий през, всю. эту фигню отменит.
ИИИИИИИИИИ    16.01.2020, 14:54
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
То есть на русском, на котором полстраны разговаривает - это фу, зрада, а на мадьярском - нате, пожалуйста, прогиб). Они и так на нём и говорят и учатся. В Берегово вон вообще вывески на мадьярском.
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