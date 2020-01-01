Верховная Рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ

После нескольких месяцев бойкота украинская делегация вернется к работе в ПАСЕ.

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Народные депутаты Верховной Рады приняли за основу и в целом законопроект №2718, который предусматривает возвращение украинской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). За соответствующий проект закона проголосовали 348 депутатов, говорится в карточке постановления на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является “недопущение сохранения действующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации“.

Работа делегации Украины в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 является очень необходимой для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы, а также активного участия в совершенствовании действующих и создании новых правозащитных стандартов Совета Европы, - говорится в документе.

Напомним, 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ заявила о своем отказе от участия в ближайшей сессии организации в знак протеста против возвращения полномочий российской делегации.

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