Отставку главы Минрегинбуда Алены Бабак одобрил комитет Рады
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Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде удовлетворить заявление об увольнении министра развития громад и территорий Алены Бабак, сообщает Интерфакс-Украина.
Данное решение принято на заседании комитета утром в пятницу, 17 января. Представление на увольнение министра подал премьер-министр Алексей Гончарук. При этом в качестве причины для увольнения указывается собственное желание Алены Бабак.
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Кроме того, комитет рекомендовал Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий. Шмыгаль в настоящее время возглавляет Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.
Теперь, чтобы отставка Алены Бабак и назначение Дениса Шмыгаля могли состояться, за соответствующие решения должны проголосовать народные депутаты в сессионном зале парламента.
Напомним, вчера премьер Гончарук внес кандидатуру на пост главы Минрегиона. Глава правительства подал представление о назначении главой Минрегиона действующего губернатора Ивано-Франковской области.
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