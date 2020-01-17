"Президент помилует": Опубликована переписка нардепов в Раде
В пятницу, 17 января, народные депутат активно обсуждают заявление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, обсуждения отобразились в переписках. Об этом сообщает Цензор.
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Народный депутат от партии Слуга народа Анатолий Драбовский обсудил возможный уход Алексея Гончарука. Собеседники уверены, премьер останется на своей должности.
Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - пишет надеп и добавляет. - Премьер написал заяву на президента, должен был бы на Верховную... - идет речь в переписке
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Также журналисты сфотографировали переписку главы Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой и абонента Гончарук Алексей.
- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, - пишет Гончарук
- Мы ЗА тебя!, - отвечает Третьякова.
- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), - отвечает Гончарук
- 70-80 ... Работаем дальше. Жизнь..., - ответила Третьякова.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об увольнении и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Позже он объяснил данное решение.
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Напомним, вечером 15 января в сети появилась аудиозапись, на которой зафиксирован якобы голос премьер-министра Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он “полный профан в экономике“.