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"Президент помилует": Опубликована переписка нардепов в Раде

Комментариев: 1
Народные депутаты вновь засветили свои переписки в Раде.
Гончарук опоздал на Час вопросов к Правительству
Гончарук опоздал на Час вопросов к Правительству
Цензор нет

В пятницу, 17 января, народные депутат активно обсуждают заявление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, обсуждения отобразились в переписках. Об этом сообщает Цензор

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Народный депутат от партии Слуга народа Анатолий Драбовский обсудил возможный уход Алексея Гончарука. Собеседники уверены, премьер останется на своей должности. 

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - пишет надеп и добавляет. - Премьер написал заяву на президента, должен был бы на Верховную... - идет речь в переписке

Нардеп Анатолий Драбовский об отставке Гончарука
Нардеп Анатолий Драбовский об отставке Гончарука
Цензор нет

Нардеп Анатолий Драбовский об отставке Гончарука
Нардеп Анатолий Драбовский об отставке Гончарука
Цензор нет

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Также журналисты сфотографировали переписку главы Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой и абонента Гончарук Алексей. 

- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, - пишет Гончарук

- Мы ЗА тебя!, - отвечает Третьякова.

- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), - отвечает Гончарук

- 70-80 ... Работаем дальше. Жизнь..., - ответила Третьякова.

Переписка Третьяковой и абонента Гончарук
Переписка Третьяковой и абонента Гончарук
Цензор нет

Переписка Третьяковой и абонента Гончарук
Переписка Третьяковой и абонента Гончарук
Цензор нет

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об увольнении и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Позже он объяснил данное решение. 

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Напомним, вечером 15 января в сети появилась аудиозапись, на которой зафиксирован якобы голос премьер-министра Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи  глава Кабмина говорит, что он “полный профан в экономике“.

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Теги: Алексей Гончарук, отставка, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
Alexsy    17.01.2020, 13:12
Оценка:  -20
Alexsy
А что ему останется? Соросята рулят!
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