"Президент помилует": Опубликована переписка нардепов в Раде

Народные депутаты вновь засветили свои переписки в Раде.

Гончарук опоздал на Час вопросов к Правительству Цензор нет

В пятницу, 17 января, народные депутат активно обсуждают заявление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, обсуждения отобразились в переписках. Об этом сообщает Цензор.

Читай также: Премьер Гончарук прибыл в Верховную Раду

Народный депутат от партии Слуга народа Анатолий Драбовский обсудил возможный уход Алексея Гончарука. Собеседники уверены, премьер останется на своей должности.

Арахамия нас заверил, что президент его помилует, - пишет надеп и добавляет. - Премьер написал заяву на президента, должен был бы на Верховную... - идет речь в переписке

Нардеп Анатолий Драбовский об отставке Гончарука Цензор нет

Нардеп Анатолий Драбовский об отставке Гончарука Цензор нет

Читай также: Отставки Гончарука не будет - СМИ

Также журналисты сфотографировали переписку главы Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой и абонента Гончарук Алексей.

- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, - пишет Гончарук - Мы ЗА тебя!, - отвечает Третьякова. - В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), - отвечает Гончарук - 70-80 ... Работаем дальше. Жизнь..., - ответила Третьякова.

Переписка Третьяковой и абонента Гончарук Цензор нет

Переписка Третьяковой и абонента Гончарук Цензор нет

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об увольнении и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Позже он объяснил данное решение.

Читай также: Доколе политикой будут управлять “сливные бачки“ из Telegram - Вакарчук Напомним, вечером 15 января в сети появилась аудиозапись, на которой зафиксирован якобы голос премьер-министра Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он “полный профан в экономике“.